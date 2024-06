Directora general de la Academia F1, Susie Wolff, lidera la lucha por más mujeres en la Fórmula 1

“

No hay ninguna regla que prohíba a las mujeres competir en la Fórmula 1, pero aún así solo puedes contar con los dedos de las manos cuántas veces una mujer ha estado al volante de un automóvil que presume ser el más rápido de todos en el automovilismo.

Primero, estuvo Maria Teresa de Filippis, la primera mujer en correr en la F1 cuando terminó en décimo lugar en el Gran Premio de Bélgica en 1958. Lella Lombardi fue la primera mujer en sumar puntos en la serie de carreras en 1975, y Giovanna Amati fue la última mujer inscrita en un Campeonato Mundial de F1 en 1992.

Luego estuvo Susie Wolff, que tomó el volante del coche FW36 durante una sesión de práctica del Gran Premio de Alemania en 2014 y fue la última de su género en participar en un prestigioso fin de semana de carrera de F1. Su tiempo de vuelta más rápido fue solo dos décimas más lento que su compañero de equipo y ganador de 11 Grandes Premios, Felipe Massa.

Wolff colgó su casco en 2015 después de reconocer que nunca sería piloto de F1, pero su mentalidad de carreras no la ha abandonado. La ex piloto, que ha competido en campeonatos de monoplazas como la Fórmula Renault, la Fórmula 3 y el Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), es ahora la directora gerente de F1 Academy, una serie de carreras exclusivamente femenina que comenzó en 2023. Con 15 pilotos mujeres compitiendo en siete circuitos a lo largo de la temporada, F1 Academy tiene la oportunidad de inundar el deporte dominado por hombres con verdaderas prospectos para la primera campeona mundial de la F1.

Este fin de semana, F1 Academy correrá como una serie de apoyo al Gran Premio de España de F1 en Barcelona, con el evento de F1 esperando atraer aproximadamente 280,000 asistentes durante el fin de semana. No solo la serie de carreras exclusivamente femenina estará poniendo en exhibición el talento de los pilotos emergentes; con las mujeres componiendo el 40% de la base de seguidores de F1, F1 Academy está creando un nuevo modelo para las generaciones de pilotos por venir.

“Esta fue una oportunidad única en la vida para realmente impulsar un cambio positivo e impactante en el deporte”, dijo Wolff a Fortune. “Realmente se sintió como un momento en el que dejamos de hablar y realmente estamos tomando acción”.

Primera marcha

Las carreras están en la sangre de Wolff. Sus padres, que corrían en motocicletas, le regalaron a Wolff su primera moto cuando tenía dos años. A los ocho años, Wolff había cambiado las dos ruedas por cuatro, compitiendo en karts de manera competitiva.

“Simplemente tenía una gran pasión por la competencia, la velocidad y la adrenalina”, dijo.

La pasión estaba allí, recordó Wolff, pero su talento no llegaba de forma tan natural. Recordó estar en una competencia de karts y pedirle a su padre que la llevara a casa después de no poder seguir el ritmo de los otros niños y ser sacudida en la pista.

“Tenemos dos opciones ahora”, recordaba su padre que le dijo. “Meter el kart de nuevo en el camión y nos vamos a casa, o sales allí y tratas de ir más rápido. Y cuando te golpeen, los golpearás dos veces más fuerte”.

El género de Wolff se convirtió en un tema recurrente para la prensa y los competidores a medida que escalaba desde los karts hasta convertirse en piloto de desarrollo del equipo Williams F1 en 2012. Aunque entendía que estaba en minoría, Wolff no quería que fuera un tema de conversación.

“No importa en el automovilismo cuál sea tu género porque llevas un casco”, dijo Wolff. “Lo único que importa es que estás en pista y rindes”.

Es la filosofía que ha llevado a F1 Academy, donde el objetivo es crear un canal de atletas mujeres para unirse al mundo de las carreras en general, no solo para que una serie de carreras exclusivamente femenina gane popularidad. Pero si bien el rendimiento es una parte necesaria para convertirse en un atleta competitivo, es solo una pieza del rompecabezas en la F1.

Los deportes de motor tienen una barrera financiera muy alta para ingresar, requiriendo cientos de miles de dólares solo para ser considerado para un asiento. Para las mujeres, que están bajo una presión aún mayor para asegurar socios financieros que apoyen sus carreras debido a la relativa escasez de oportunidades disponibles para ellas, el dinero es aún más importante. F1 Academy ha abordado esto a través de su amplia gama de asociaciones de alto perfil, como Puma, Tommy Hilfiger y Charlotte Tilbury, que ayudan a subsidiar la tarifa de inscripción de un piloto en la serie. En lugar de los abrumadores 600,000 euros, los participantes solo necesitan pagar 100,000 euros.

Motores detenidos

Algunos problemas en el mundo de las carreras en cuanto a igualdad de género Wolff simplemente no los puede resolver.

“Definitivamente hay días en los que siento que me están cerrando las puertas en la cara, donde la gente me dice, ‘Bueno, tienes que sacar los codos’”, dijo. “Pero siento que vivo con los codos afuera”.

En diciembre de 2023, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el organismo rector del automovilismo, anunció que estaba investigando a Wolff tras alegaciones de conflicto de intereses en su contra. El esposo de Wolff, Toto, es el director de equipo del equipo de F1 de Mercedes, y la FIA dijo que estaba “al tanto de la especulación mediática” de que los dos intercambiaron información confidencial. La FIA finalizó la investigación 48 horas después de que el personal de los otros nueve equipos de F1 negara haber presentado quejas ante la organización.

Luego, Wolff presentó una denuncia penal contra la FIA en marzo por las declaraciones hechas sobre ella, diciendo: “Aún no ha habido ninguna transparencia o responsabilidad con respecto a la conducta de la FIA y su personal en este asunto”.

Lewis Hamilton, el piloto de Mercedes y el corredor más exitoso de la F1 que también es el único piloto negro en los 74 años de historia del deporte, elogió a Wolff: “Todavía es un deporte dominado por hombres. Y estamos viviendo en una época en la que el mensaje es: ‘Si presentas una queja, serás despedido’”, dijo. “Y ese es un terrible relato para proyectar al mundo, especialmente cuando estamos hablando de inclusividad”.

Luego está el tema de cómo la F1 aborda las acusaciones de conducta sexual inapropiada. El equipo de F1 Red Bull Racing lanzó una investigación interna contra el director del equipo, Christian Horner, en febrero después de que una empleada femenina alegara “comportamiento inapropiado”. Horner negó repetidamente las acusaciones, incluso después de que se filtrara un tesoro de fotos y mensajes de texto explícitos que contenían supuestas conversaciones entre él y la empleada de Red Bull.

La investigación, aunque fue cancelada por Red Bull, seguía siendo de actualidad durante la primera carrera de F1 Academy que coincidió con el Día Internacional de la Mujer y el Gran Premio de Arabia Saudita de la F1: “Después de las recientes noticias y titulares”, dijo la comentarista de F1 Laura Winter en una transmisión, “no ha sido fácil ser una mujer trabajando en la Fórmula 1”.

Wolff no comentó a Fortune sobre su denuncia o las acusaciones contra Horner, pero tiene pensamientos sobre los desafíos de ser una mujer en el club de chicos de la F1.

“Ciertamente hubo momentos en los que me sentí frustrada, siempre me preguntaban sobre ser una mujer en el automovilismo, unirme a todos los debates”, dijo. “Sentía que veía lo mismo una y otra vez. La diversidad era algo de lo que a la gente le encantaba hablar. Pero muy poca gente en realidad hacía algo al respecto”.

A toda velocidad

Incluso las series de carreras de monoplazas solo para mujeres anteriores no han podido generar suficiente dinero e influencia para mantenerse a flote. La versión anterior de F1 Academy, W Series, entró en administración después de tres temporadas en 2023. No logró generar dinero y las carreras no fueron vistas por los seguidores del automovilismo, incluso aquellos a favor de más pilotos mujeres, porque no se transmitieron ampliamente.

F1 Academy ha rectificado algunas de esas dificultades. Además de ser una serie de apoyo para la F1, con cada carrera de F1 Academy celebrada durante un fin de semana de carreras de F1, 10 de los 15 pilotos de la serie corren con una librea correspondiente a un equipo de F1. A los pilotos también se les otorgan más puntos de licencia super para competir, una moneda necesaria para calificar para ascender en las filas del automovilismo y eventualmente conducir para la F1. Sus carreras están disponibles para transmitir en redes sociales y en la plataforma de transmisión de F1.

Si la frustración y el fracaso frecuentes son un lado de la moneda de liderar una serie de preparación de la F1, la esperanza es el otro.

“Puedo ver el cambio impactante que estamos teniendo”, dijo Wolff.

La líder del campeonato de F1 Academy, Abbi Pulling, hizo historia en mayo al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de la Fórmula 4 británica. Iron Dames, un proyecto que apoya a las pilotos mujeres, anunció en abril que respaldaría a la campeona de F1 Academy 2023, Marta García, y a la actual piloto de F1 Academy, Doriane Pin, como sus primeras participantes en el Campeonato Europeo de Fórmula Regional de Alpine. A principios de este mes, Jamie Chadwick, tres veces campeona de W Series, se convirtió en la tercera mujer en ganar una carrera de Indy NXT.

Cuando Wolff se alejó del volante de la F1 en 2015, admitió que era poco probable que una mujer condujera en un campeonato de F1 en el futuro cercano. Desde entonces ha cambiado de opinión.

“Hay mucho talento excelente ahí fuera”, dijo Wolff. “Y si podemos cultivar ese talento de la manera correcta, darles la oportunidad, entonces, esperemos que en los próximos cinco o seis años”.

“