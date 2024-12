Directora de Lqr house, Alexandra Hoffman, compra $8,125 en acciones según Investing.com

“

Alexandra Hoffman, directora de LQR House Inc. (NASDAQ:LQR), adquirió recientemente una cantidad significativa de acciones comunes en la empresa. El 26 de noviembre de 2024, Hoffman compró 8,000 acciones a precios que oscilaban entre $0.99 y $1.03 por acción, lo que totalizó $8,125. El momento parece estratégico, ya que los datos de InvestingPro muestran que las acciones han aumentado más del 26% en la última semana, con las acciones cotizando ahora a $1.24. Tras estas transacciones, la propiedad directa de Hoffman en LQR House aumentó a 8,834 acciones. Las compras se divulgaron en un documento Form 4 presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa. Según el análisis de InvestingPro, LQR House mantiene un balance sólido con cero deuda y una relación actual saludable de 5.93, aunque la puntuación general de salud financiera de la empresa se califica como “REGULAR”. ¿Quiere obtener información más detallada sobre los patrones de operaciones internas y más de 12 ProTips adicionales? Eche un vistazo a InvestingPro.

En otras noticias recientes, LQR House ha estado avanzando significativamente en su estrategia empresarial. La plataforma de comercio electrónico recientemente anunció una venta estratégica de acciones a MeiFang Group y Winz Technology Co., así como la nominación de dos nuevos miembros de la junta directiva, Yilin Lu y Hong Chun Yeung. La empresa también se ha aventurado en criptomonedas con una compra planificada de hasta $1 millón en .

Además, LQR House reportó importantes aumentos de ingresos, con incrementos del 5700% en septiembre, 540% en agosto y 260% en junio. Este éxito se ha atribuido a asociaciones estratégicas e iniciativas de marketing. La empresa también ha anunciado colaboraciones con The New York Cocktail Co., Region de Mexico Tequila y Big Spoon para promocionar sus productos en su plataforma.

A pesar de estos avances, LQR House ha terminado su asociación con Bevage LLC y cerrado su plataforma NFT, RareSips. Esta decisión se tomó después de una inversión significativa de $3 millones de David Lazar, con el objetivo de reducir gastos operativos y explorar alternativas estratégicas. La empresa también ha diversificado su cartera al adquirir acciones en DRNK Beverage Corporation y Cannon Estate Winery Ltd. EF Hutton, una firma de análisis, mantuvo una calificación de Compra para LQR House, a pesar de haber establecido un precio objetivo reducido de $5.00. Estos son los recientes desarrollos en la estrategia empresarial y el rendimiento financiero de LQR House.

