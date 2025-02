Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard sugiere que el Reino Unido rompió un acuerdo al pedir secretamente a Apple construir una puerta trasera en iCloud.

Según una carta vista por 9to5Mac, la Administración Trump está investigando si el Reino Unido podría haber violado un acuerdo bilateral al exigir secretamente a Apple que cree una puerta trasera global en iCloud.

La directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, escribió en una carta en respuesta al senador Ron Wyden de Oregón y al representante Andy Biggs de Arizona que no fue informada de la demanda secreta del Reino Unido por parte de sus contrapartes en el Reino Unido. Sin embargo, sugirió que el gobierno del Reino Unido podría haber violado un acuerdo bilateral de privacidad y vigilancia al hacer la demanda.

Para dar contexto, informes de medios afirman que el gobierno británico realizó una demanda no revelada para que Apple creara una puerta trasera de seguridad que permitiría a las autoridades acceder a todos los datos cifrados de los clientes, no solo a los datos locales en un iPhone específico. Según los informes, Apple no pudo revelar que se creó tal puerta trasera de seguridad en iCloud.

En lugar de cumplir en silencio y arriesgar la seguridad de los datos de los clientes a nivel mundial, Apple anunció que eliminó la capacidad de crear copias de seguridad de cifrado de extremo a extremo en iCloud para los clientes del Reino Unido.

En su carta, Gabbard afirmó que tal puerta trasera de seguridad en iCloud sería “una clara y flagrante violación de la privacidad y las libertades civiles de los estadounidenses, a pesar de que el FBI básicamente ha pedido el mismo acceso en algunas ocasiones”.

Gabbard continúa diciendo que se está llevando a cabo un esfuerzo conjunto entre agencias para entender la demanda del Reino Unido y lo que tal solicitud a una empresa estadounidense podría significar en términos de riesgos.

La Directora de Inteligencia Nacional menciona específicamente el acuerdo CLOUD Act entre Estados Unidos y el Reino Unido, que las demandas del Reino Unido podrían haber violado.

Señala que cualquier intercambio de información entre un gobierno, cualquier gobierno, y empresas privadas debe hacerse de manera que respete y proteja la ley de EE. UU. y los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses.

La DNI básicamente argumenta la posición de Apple en contra de crear puertas traseras de seguridad para el software de iPhone en general: una puerta trasera para cualquier propósito pone en riesgo la exposición de todos los datos de los clientes.

No es imposible imaginar un escenario en el que Apple pueda necesitar poner en práctica el pensamiento de la DNI al argumentar en contra de las puertas traseras a petición de otra agencia gubernamental.

