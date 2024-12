Directora de agencia de cuidados domiciliarios acusa al equipo de la Gobernadora Hochul de amañar el proceso de licitación para el programa de $9 mil millones.

Un proveedor de atención domiciliaria afirmó que la administración de Hochul amañó la licitación para supervisar el presunto programa de Medicaid de atención domiciliaria de $9 mil millones, eligiendo una empresa en un acuerdo en secreto. El Programa de Asistencia Personal Dirigida al Consumidor permite a los beneficiarios de Medicaid contratar a familiares o seres queridos como asistentes de atención domiciliaria remunerados. Para reducir costos en el programa de atención domiciliaria, el Departamento de Salud del Estado seleccionó una firma, Public Partnerships LLC, para reemplazar a cientos de negocios y organizaciones sin fines de lucro que básicamente actúan como agentes de nómina o intermediarios entre Medicaid y cuidadores con supervisión mínima. El cambio significa que las agencias de atención domiciliaria de todo el estado, los intermediarios fiscales, verán terminados sus contratos como parte de la reorganización y están luchando para bloquear el cambio. Carlos Martinez, director ejecutivo de la agencia de atención domiciliaria BRIDGES con sede en el condado de Rockland, dijo durante una reunión el 9 de abril, un funcionario de discapacidad estatal le dijo a él y a otros contratistas actuales de atención domiciliaria que Public Partnerships LLC se haría cargo de un intermediario fiscal a nivel estatal. Alegó que la revelación demostraba que el proceso de licitación estaba adulterado. “Recuerdo esto bien porque me sorprendió en el momento que me dijera directamente un funcionario gubernamental que el Estado ya había tomado una decisión sobre qué empresa sería seleccionada como intermediario fiscal para todo Nueva York”, dijo Martinez en una declaración jurada proporcionada en una demanda presentada contra el estado por otro proveedor de atención domiciliaria, FreedomCare LLC. Los proveedores de atención domiciliaria alegaron que el proceso de licitación aún estaba en curso cuando el funcionario estatal anunció que Public Partnership había sido adjudicado el contrato. “Esta prueba contundente demuestra lo que todo Albany ha escuchado desde abril, como hemos alegado: la gobernadora Hochul y el Departamento de Salud han amañado la licitación a favor de Public Partnerships, LLC (PPL) desde el principio”, dijo Akiva Shapiro, socio de Gibson Dunn, quien está representando al demandante, FreedomCare. “El acuerdo en secreto con PPL necesita terminar ahora antes de que ponga en peligro el programa de atención domiciliaria de Nueva York y los cientos de miles que dependen de él”. Incluso antes de la demanda, los proveedores de atención domiciliaria estaban luchando para bloquear al estado de tener un contratista gigantesco supervisando el programa. El CDPAP ha crecido en popularidad a lo largo de los años, sirviendo a 200,000 pacientes. Con su crecimiento, los costos del programa se han disparado fuera de control debido a la falta de supervisión, y los fiscales lo han señalado por supuesto fraude masivo por un total de decenas de millones de dólares, informó The Post a principios de este año. Hochul, en las negociaciones del presupuesto estatal con la legislatura a principios de este año, se enfrentó a intereses creados y logró cambios para centralizar la supervisión en un intento por reducir costos. Pero los críticos alzaron cejas cuando hizo un trato con el poderoso sindicato de trabajadores de la salud, Local 1199 SEIU, para sindicalizar a los asistentes de atención domiciliaria personal y aumentar sus salarios, y los costos del programa. La oficina de Hochul defendió la reorganización del CDPAP y negó que hubiera amañado el proceso de licitación a favor de Public Partnerships. “Nuestras reformas protegerán a los usuarios de atención domiciliaria y a los contribuyentes al poner fin a años de desperdicio, fraude y abuso en CDPAP, y en última instancia, ning�…