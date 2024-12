Director del FBI, Christopher Wray, renunciará al final del mandato de Biden

El Director del FBI, Christopher Wray, se retirará al final del mandato de Biden – CBS News

El Director del FBI, Christopher Wray, anunció el miércoles que se retirará al final del mandato del Presidente Biden. Viene después de que el presidente electo Donald Trump indicara el mes pasado que tiene la intención de remover a Wray y reemplazarlo con Kash Patel. Ed O’Keefe tiene más.

