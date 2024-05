Director de International Seaways vende acciones por más de $309,000 según

“

International Seaways, Inc. (NYSE:) ha informado de una notable transacción realizada por uno de sus directores, Douglas D. Wheat. Según los últimos documentos presentados, Wheat vendió un total de 5,000 acciones de la empresa. La transacción, que tuvo lugar el 10 de mayo de 2024, tuvo un precio promedio de venta ponderado de $61.8084 por acción, lo que resultó en un valor total de aproximadamente $309,042.

Las acciones se vendieron en varias operaciones con precios que oscilaron entre $61.77 y $61.88. Tras la venta, la propiedad directa de Wheat en la empresa asciende a 21,056 acciones de acciones comunes. El desglose detallado de los precios de las operaciones y el número de acciones vendidas a cada precio está disponible para su revisión bajo solicitud del personal de la SEC, la empresa o cualquier accionista de la empresa.

Los inversores suelen seguir las transacciones internas ya que pueden proporcionar información sobre el rendimiento de la empresa y el nivel de confianza de sus ejecutivos y directores. La venta de acciones por parte de un director puede ser de interés para accionistas e inversores potenciales que siguen estas actividades por diversas razones estratégicas.

International Seaways, Inc., con el símbolo de cotización INSW, es conocida por sus operaciones en la industria del transporte marítimo. El rendimiento de las acciones de la empresa y las transacciones internas son seguidos de cerca por los participantes del mercado que buscan entender las tendencias y decisiones estratégicas de su administración y miembros de la junta directiva.

Ante la noticia de la venta de acciones del director Douglas D. Wheat en International Seaways, Inc. (NYSE: INSW), los inversores actuales y potenciales pueden encontrar contexto adicional en el reciente rendimiento financiero de la empresa y su posición en el mercado. A continuación, se presentan algunos datos relevantes y análisis experto de InvestingPro:

International Seaways cuenta con una sólida capitalización de mercado de aproximadamente $3.1 mil millones de dólares, lo que refleja el considerable tamaño de la empresa dentro de la industria del transporte marítimo. El índice P/E de la empresa se sitúa en 5.79, lo que podría indicar que las acciones están potencialmente subvaluadas en comparación con sus pares de la industria, especialmente al considerar el índice Precio/Valor contable de 1.72 en los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Estas métricas sugieren que las acciones de la empresa podrían estar operando a un precio razonable en relación con sus ganancias y valor contable.

Los inversores también se sienten atraídos por International Seaways por sus atractivos rendimientos para los accionistas. Un consejo de InvestingPro destaca que la empresa tiene un alto rendimiento para los accionistas. Además, ha recompensado consistentemente a sus inversores aumentando su dividendo durante 4 años consecutivos, con un notable rendimiento por dividendos del 9.31% en el año actual, que es significativamente superior al rendimiento promedio en el mercado.

Las acciones de la empresa han experimentado un retorno significativo en la última semana, con un Retorno Total al Precio de la Semana del 8.88%. Este rendimiento a corto plazo es parte de una tendencia más amplia, ya que las acciones también han registrado un fuerte retorno en el último año, con un Retorno Total al Precio de 1 Año del 80.15%. Estos robustos rendimientos pueden captar la atención de inversores que buscan crecimiento en sus carteras.

Para obtener más información y acceder a más consejos de InvestingPro, que podrían ayudar a tomar decisiones de inversión informadas, los inversores pueden visitar la página dedicada a International Seaways en https://www.investing.com/pro/INSW. Actualmente, hay disponibles 19 consejos adicionales en InvestingPro. Para aquellos que estén considerando una suscripción, asegúrese de utilizar el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual de Pro y Pro+.

