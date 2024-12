Director de Inside Out 2 tiene ‘muchas ideas para otros terrenos y emociones en la mente’ para una tercera película

Inside Out 2 rasgó su camino a través de la taquilla y Disney Plus en 2024, rompiendo récords para la animación más taquillera y el estreno más transmitido, y desde entonces, muchos de nosotros hemos estado ansiosamente preguntándonos cuándo podemos sumergirnos nuevamente en la mente de Riley.

Después de todo, la nueva película contenía un par de detalles clave que insinuaban más líneas argumentales de secuelas por venir, incluyendo la introducción de una nueva emoción (Nostalgia, con la voz de June Squibb) que no jugó un papel importante en Inside Out 2, pero nos dio una pista de un personaje potencialmente regresando en futuras películas.

Me habló del escritor y director Kelsey Mann, quien ni confirmó ni negó que Pixar estuviera considerando expandir la franquicia con Inside Out 3 (ya ha lanzado un programa de televisión derivado); todo lo que diría era que no había nada aún en marcha: “[No hay] planes actuales para ninguna película de seguimiento”, me dijo.

Dónde se hacen las ideas

Los recuerdos dan forma a las creencias principales de Riley con emociones, ofreciendo nuevas perspectivas. (Crédito de imagen: Disney)

Sin embargo, Mann reveló durante una conversación sobre la realización de Inside Out 2 que había explorado tres ideas diferentes para la historia de la secuela, así como “un montón de [nuevas] emociones que entran en la sede”. Mientras que dos de estas, obviamente, no calificaron, esto significa que probablemente hay algunas ideas que quedan en el guion gráfico.

Estas ideas bien podrían terminar encontrando su camino en futuras películas de la franquicia Inside Out, especialmente si algunos personajes/emociones, como la mencionada Nostalgia, son traídos de vuelta para desempeñar un papel más grande en entregas posteriores.

La historia de Inside Out 2 sugiere una cantidad infinita de posibles nuevos personajes que podrían unirse en futuras salidas, ya que la introducción de cuatro nuevas emociones además de Nostalgia (Ansiedad, Hastío, Vergüenza y Envidia) para representar la mente en desarrollo de Riley a medida que pasa de niña a adolescente sugiere que esto podría suceder de nuevo a medida que ella crece.

La Ansiedad fue una de las cuatro nuevas emociones que se presentaron en Inside Out 2. (Crédito de imagen: Disney)

“Hay tantas ideas. No tengo un concepto general de Riley cuando ella tiene [una cierta] edad. No tengo nada así, pero tengo muchas ideas para otras tierras u otras emociones en la mente que creo que serían geniales”, Mann dijo al discutir las diferentes posibilidades para convertir ideas de neurociencia en analogías animadas coloridas.

El entusiasmo de Mann por el destino al que podría dirigirse una de las mejores películas de Disney Plus es contagioso, tanto que parece una conclusión obvia que Pixar Studios regresará pronto a esta gallina de los huevos de oro. “Hay tantas ideas geniales que estoy como ‘esto merece ver la luz del día’. Y espero que lo haga, realmente espero que lo haga”, agregó Mann.

Una producción de ensueño

El número de historias diferentes en las que podría centrarse Inside Out 3 parece interminable. (Crédito de imagen: Disney)

Si la falta de noticias concretas de Inside Out 3 no es lo que querías escuchar, y ya has agotado todas las nuevas películas de Disney Plus así como múltiples re-visiones de las películas de Inside Out, entonces te encantará la serie derivada de Inside Out 2, Dream Productions, que se estrenó en el servicio de streaming en diciembre.

Como explica Mann, Dream Productions, que se sitúa entre los eventos de Inside Out e Inside Out 2, “tiene lugar todo en la mente de Riley en Dream Productions, donde se hacen todos sus sueños como un estudio de cine”.

“Es realmente fantástico, y no puedo esperar a que el mundo vea eso, porque puedes ver un poco más de la vida de Riley, lo que hacemos un poco más”, dice Mann sobre lo que probablemente se convertirá en uno de los mejores programas de Disney Plus con su calificación del 100% en Rotten Tomatoes por parte de la audiencia en el momento de la escritura.

La serie ofrece a los fans una gran manera de sumergirse de nuevo en la mente de Riley entre las repeticiones de dos de las mejores películas familiares disponibles para transmitir en Disney Plus. Mientras que el futuro de Inside Out 3 aún está en el aire, no dudo que volveremos a la sede en poco tiempo.

