Director de Globalstar James Monroe III compra $978,400 en acciones según Investing.com

James Monroe III, director y accionista principal de Globalstar, Inc. (NYSE: GSAT), adquirió 500,000 acciones de voto comunes de la compañía. Las acciones fueron compradas a un precio promedio de $1.9568 por acción, totalizando aproximadamente $978,400. El momento es destacable, ya que los datos de InvestingPro muestran que la acción ha experimentado una caída del -7.58% en la última semana, aunque mantiene una impresionante ganancia del 80.56% en los últimos seis meses. Esta transacción aumenta las participaciones de Monroe en Globalstar, reflejando su continuo inversión en la empresa de comunicaciones por satélite. La compra se realizó a través de Thermo Properties II, LLC, una entidad relacionada. La propiedad total directa e indirecta de Monroe en Globalstar abarca ahora múltiples entidades, incluyendo Thermo Funding Company y Thermo XCOM LLC, entre otros. Según el análisis de InvestingPro, la compañía opera con un nivel moderado de deuda y mantiene un índice de liquidez actual de 1.09, generando $241.58 millones en ingresos en los últimos doce meses. Para obtener una visión más profunda de la salud financiera de GSAT y patrones detallados de operaciones internas, acceda al completo Informe de Investigación Pro disponible en InvestingPro.

En otras noticias recientes, Globalstar Inc (NYSE:). reportó un aumento significativo del 25% en los ingresos del tercer trimestre, alcanzando los $72 millones, impulsado por un incremento del 28% en los ingresos por servicios. La compañía también completó con éxito su primera llamada de datos 5G utilizando el espectro de banda n53, marcando un avance notable en sus capacidades tecnológicas. Los desarrollos recientes de Globalstar incluyen una asociación con Apple Inc (NASDAQ:) para incorporar comunicaciones por satélite en sus dispositivos, y una colaboración con MDA Space Ltd, que se espera fortalezca su posición en el mercado. BMO Capital Markets proyecta un crecimiento de más del 25% para MDA Space Ltd, en gran parte debido a su asociación con Globalstar y Apple. Además, Globalstar ha anunciado planes para cotizar en el Nasdaq Global Select Market en el primer trimestre de 2025, junto con una división inversa de acciones. Por último, la compañía ha obtenido una autorización de 10 años para expandir sus aplicaciones terrestres en México, tras una exitosa oferta en una subasta realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones del país.

