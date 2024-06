Diputados salvados por manifestantes contra el proyecto de ley de finanzas

Hace 4 horas por Wycliffe Muia, Noticias de la BBC, Nairobi. Rose Museo Kenyan MPs todavía podrían estar aturdidos después de que los manifestantes contra los impuestos vencieran a la policía e invadieran el parlamento el martes, pero dos legisladores están agradecidos en realidad con algunos de los invasores que acudieron en su rescate durante el incidente. “Estaba muy asustada y recé a Dios ya que unos 22 jóvenes manifestantes me rodearon”, dijo la diputada Rose Museo, quien usa muletas, a la BBC. Ella y su colega Jackson Kosgei, quien usa una silla de ruedas, quedaron varados durante el asalto de dos horas del cual sus colegas escaparon corriendo a salvo a través de un túnel subterráneo. Los manifestantes jóvenes rompieron ventanas y finalmente lograron entrar en las cámaras en escenas sin precedentes que dejaron parte del parlamento muy dañado. Algunos incluso prendieron fuego a parte del edificio. Como diputada de la oposición, la señora Museo acababa de votar en contra del proyecto de ley por el cual estaban enojados. Cuando las protestas comenzaron la semana pasada, eran en su mayoría pacíficas, con miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, marchando en la capital, Nairobi y en todo el país en contra de un proyecto de ley de finanzas controvertido que habría aumentado los impuestos e introducido una serie de otros impuestos. Pero las tensiones estallaron el martes por la tarde cuando el proyecto de ley fue aprobado por el parlamento, a pesar de las manifestaciones que habían atraído números mucho más grandes ese día. Los oficiales de policía abrieron fuego contra las multitudes que se habían congregado alrededor del parlamento, y minutos después de que los diputados habían votado, los furiosos manifestantes irrumpieron en el recinto de la asamblea. “Todos se habían ido y no pude usar los ascensores porque se cortó la luz”, dijo la señora Museo, quien resultó herida en un accidente de tráfico en 2017. EPA Los manifestantes invadieron el parlamento minutos después de que los diputados aprobaran el polémico proyecto de ley para aumentar los impuestos. Su colega el Sr. Kosgei es del partido gobernante que había respaldado la legislación polémica destinada a ayudar a eliminar la deuda nacional del país de casi $80 mil millones (£63 mil millones). “Estábamos dentro de la cámara y de repente nuestros jóvenes entraron en estampida y todos buscaban una ruta de escape”, dijo el Sr. Kosgei a KTN TV. Aquellos que habían entrado comenzaron a destruir muebles, parte del edificio fue incendiado y se robó una réplica de la maza ceremonial, que simboliza la autoridad del legislativo. Generalmente decora la recepción de una nueva ala del complejo parlamentario. “La situación empeoraba, pero mi colega Rose Museo y yo decidimos enfrentarnos a los jóvenes ya que no podíamos escapar debido a nuestra discapacidad”, dijo el Sr. Kosgei, quien quedó discapacitado después de contraer polio cuando era niño. El diputado, quien también es obispo en una iglesia evangélica, estaba indeciso sobre qué le iba a pasar, ya que había votado a favor del proyecto de ley controvertido. Pero los manifestantes no lastimaron a los legisladores y en cambio los ayudaron a trasladarse a un área más segura donde fueron posteriormente evacuados del edificio. “Sabían quién era yo e incluso cómo había votado”, dijo el Sr. Kosgei. “Pero me dijeron que yo era buena persona y me pidieron que les permitiera escoltarme fuera del edificio porque lo que podría pasar no sería bueno para mí.” Los invasores parlamentarios incluso se ofrecieron a conseguirle un taxi: “Me preguntaron si necesitaba un Uber, pero les mostré dónde quería quedarme porque sabía que fuera del parlamento no era seguro.” La señora Museo estuvo de acuerdo, diciendo que la actitud altruista de los manifestantes fue una sorpresa. Se dirigieron a los dos diputados, quienes para este momento estaban en la sala de miembros privados, diciéndoles que no tenían ninguna intención de hacerles daño y que solo estaban luchando por lo que creían que era correcto. “Me tomaban de las manos, me decían: ‘Nuestro problema era el proyecto de ley de finanzas’ – y no nosotros”, dijo la señora Museo. Ella admitió que todavía era una “experiencia aterradora”. “Pero no eran dañinos en absoluto, fueron muy amables conmigo. Me dijeron: ‘Eres nuestra madre y no podemos hacerte daño'”. El Sr. Kosgei agradeció a los manifestantes por “salvar mi vida y la de la señora Museo cuando todos huyeron”. “Incluso en medio de la ira y el estrés, aún tenían humanidad en ellos”, dijo. Millie Odhiambo, una diputada conocida por no andarse con rodeos, dijo a un periódico local que creía que los manifestantes estaban usando a los diputados discapacitados como escudos humanos contra un posible ataque de la policía. Pero la señora Museo dijo que en ese momento no había presencia policial cuando los manifestantes la estaban ayudando. Añadió que no culpaba a sus colegas por huir, ya que todos habían sido justamente atemorizados por la invasión. Los legisladores liderados por el Presidente Moses Wetang’ula fueron llevados por el túnel que conecta las cámaras de debate del senado y la asamblea nacional a un nueva ala donde se encuentran las oficinas de los diputados. La sección de oficinas del edificio es conocida como las Torres Bunge y fue inaugurada en abril. Getty Images El número de manifestantes aumentó el martes, con los médicos diciendo que 23 personas murieron cuando las cosas se volvieron violentas. La policía finalmente logró expulsar a los manifestantes del edificio entre nubes de gas lacrimógeno y el sonido de disparos. Los diputados se escondieron en refugios subterráneos en las Torres Bunge hasta que se organizó una evacuación. Para salir del complejo, algunos legisladores, incluido el Presidente del Senado Amason Kingi, fueron colocados en ambulancias ya que los manifestantes arrojaban piedras a los vehículos de los diputados, según informaron los medios locales. Más tarde esa noche, el Presidente William Ruto calificó la invasión del parlamento como un acto “traicionero” y una “amenaza existencial”. Pero dada la magnitud de las protestas – los médicos dicen que al menos 23 personas murieron el martes – el Sr. Ruto cedió a la presión y dijo que la legislación sería retirada. Dijo que comenzaría un diálogo con la juventud keniana y trabajar en medidas de austeridad, comenzando con recortes en el presupuesto de la presidencia. Para la señora Museo, los eventos traumáticos han sido una curva de aprendizaje para los políticos y demuestran el poder del pueblo. Instó a las autoridades parlamentarias a establecer un sistema de evacuación adecuado para los diputados con discapacidades. También instó a que se tome en serio el llamado del presidente al diálogo. “Los manifestantes están agitados, y con razón, pero sus voces fueron escuchadas y ahora deberían darle una oportunidad al diálogo”, dijo la señora Museo. “Pueden volver a las calles si no están satisfechos después del diálogo”. Más sobre la crisis fiscal de Kenia: Imágenes de Getty/BBC.