Diputado zambiano en el hospital tras desaparición

La misteriosa desaparición de un diputado en Zambia ha provocado detenciones, acusaciones y una investigación policial muy seguida.

El diputado independiente Emmanuel Banda desapareció de la capital, Lusaka, en las primeras horas del sábado en circunstancias poco claras.

El domingo por la noche volvió a aparecer en una granja en una ciudad a unos 43 km (27 millas) al sur de Lusaka.

El Sr. Banda, también conocido como “Jay Jay”, alega que fue secuestrado.

La Comisión de Derechos Humanos de Zambia (HRC), un organismo independiente cuyos comisionados son nombrados por el gobierno, instó a la policía nacional a acelerar su investigación sobre el asunto.

“Es necesario tener en cuenta que el secuestro del Sr. Banda siembra discordia en el país, una situación que tiene el potencial de resultar en una violación generalizada de los derechos humanos si no se aborda de manera adecuada y urgente”, dijo el portavoz del HRC, Mweelwa Muleya, después de que miembros de la organización visitaran al Sr. Banda en el hospital el martes.

“Por lo tanto, es necesario investigar el asunto de manera expedita pero exhaustiva y someter a los responsables al debido proceso de la ley para poner fin a la impunidad del terrible acto criminal de secuestro.”

El Sr. Banda ha sido diputado desde 2021 y está cerca del ex presidente Edgar Lungu, quien perdió la presidencia frente a Hakainde Hichilema ese año.

Su desaparición en Lusaka el sábado, así como su descubrimiento, fueron anunciados por miembros del partido gobernante anterior, el Frente Patriótico (PF), del cual el Sr. Lungu es miembro.

“Fue encontrado tumbado en el umbral de la cocina de la granja, afirmando haber sido abandonado por personas desconocidas a pocos metros de la granja”, dijo el portavoz de la policía, Rae Hamoonga.

“El honorable Banda se quejó de dolores generales en el cuerpo, y se observaron moretones en su espalda.”

El Sr. Banda fue posteriormente trasladado a Lusaka y admitido en el Hospital Militar Maina Soko, donde permanecía hasta el martes por la noche.

Como consecuencia de su desaparición, la policía ha arrestado a Edith Nawakwi, líder del partido opositor Foro para el Desarrollo y la Democracia, y al activista de derechos civiles Brebner Changala, quienes acusaron al partido gobernante de estar detrás del secuestro.

La pareja ha sido acusada de prácticas sediciosas.

También han sido arrestados el diputado independiente Munir Zulu por discurso de odio y Maureen Mabongo del PF tanto por discurso de odio como por sedición.

El Ministro del Interior, Jack Mwiimbu, ha negado la participación del estado en el asunto.

“No dejaremos piedra sin remover porque parece que hay algo más detrás de este asunto”, dijo en una rueda de prensa.

En las redes sociales, abundan las especulaciones de que el Sr. Banda podría haber simulado un secuestro para obtener rédito político. Su familia ha negado tales acusaciones.

Su abogado, Sakwiba Sikota, dice que el Sr. Banda está angustiado y desmoralizado por la forma en que las autoridades han manejado su caso.

Alegó que la policía llevó al legislador por la fuerza al Hospital Militar Maina Soko en contra de los deseos de su familia.

El presidente Hichilema ha llamado a la unidad mientras su gobierno enfrenta acusaciones de intolerancia y abusos de derechos humanos, que él niega.

“Unámonos. No dividamos este país. No hablemos de tribus… si empezamos a dividir a la gente, ¿cómo los gobernaremos?” comentó el martes al llegar al norte de Zambia para una visita de trabajo de dos días.