Diplomáticos regionales de EE. UU. instan al respeto por las minorías en Siria después de declaraciones de Assad y Blinken, según Reuters.

Por Simon Lewis (JO:) y Suleiman Al-Khalidi

AQABA, Jordania (Reuters) – Altos diplomáticos de Estados Unidos, Turquía, la Unión Europea y naciones árabes han acordado que un nuevo gobierno en Siria debe respetar los derechos de las minorías, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el sábado después de conversaciones en Jordania y contactos directos con los rebeldes que derrocaron al presidente Bashar al-Assad.

Las reuniones ocurrieron mientras las potencias regionales y globales compiten por influencia sobre lo que sea que reemplace a Assad, obligado a huir hace una semana.

Blinken dijo en una conferencia de prensa que el grupo había acordado un comunicado conjunto que también llama a un gobierno inclusivo y representativo que respete los derechos de las minorías y no ofrezca “una base para grupos terroristas”.

“El acuerdo de hoy envía un mensaje unificado a la nueva autoridad interina y a las partes en Siria sobre los principios cruciales para asegurar el tan necesario apoyo y reconocimiento”, dijo Blinken.

Blinken también dijo que funcionarios de Estados Unidos han tenido “contacto directo” con Hayat Tahrir al-Sham (HTS) y les han instado a ellos y a otros grupos rebeldes a ayudar en la localización del periodista estadounidense Austin Tice, quien fue detenido en Siria en 2012. Estados Unidos también ha compartido con actores en Siria lo que quiere ver de la transición del país, añadió.

Jordania, vecina de Siria, fue la anfitriona de la reunión del sábado en Aqaba. Rusia e Irán, que fueron los principales partidarios de Assad, no fueron invitados.

Blinken, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pederson, la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, Fidan y ministros de Exteriores de Jordania, Arabia Saudita, Iraq, Líbano, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Qatar se reunieron alrededor de una mesa circular en una casa de huéspedes del gobierno jordano. No hubo representante sirio en la mesa.

Los diplomáticos árabes se reunieron previamente por separado y emitieron un comunicado en el que pedían una transición política pacífica e inclusiva que conduzca a elecciones y una nueva constitución.

Diplomáticos árabes que asistieron a las conversaciones dijeron a Reuters que buscaban garantías de Turquía de que apoyaba esto, así como de prevenir la partición de Siria en líneas sectarias.

Turquía y Estados Unidos, ambos miembros de la OTAN, tienen intereses conflictivos cuando se trata de algunos de los rebeldes. Los rebeldes respaldados por Turquía en el norte de Siria han chocado con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos.

Las FDS, que controlan algunos de los campos petroleros más grandes de Siria, son el principal aliado en una coalición estadounidense contra militantes del Estado Islámico. Están lideradas por la milicia YPG, un grupo que Ankara ve como una extensión de los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) que han luchado contra el estado turco durante 40 años y que está prohibido por éste.

Blinken dijo a funcionarios turcos durante una visita a Ankara el jueves y viernes que el Estado Islámico no debe poder reagruparse, y las FDS no deben distraerse de su papel de asegurar los campos que albergan combatientes de IS, según un funcionario estadounidense. Los líderes turcos estuvieron de acuerdo, dijo el funcionario de la delegación de Estados Unidos.

Fidan dijo a la televisión turca más tarde el viernes que la eliminación de la YPG era el “objetivo estratégico” de Turquía y instó a los comandantes del grupo a abandonar Siria.

