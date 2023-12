‘Dios está bajo los escombros en Gaza’: La Navidad sosegada de Belén

En Belén no habrá festividades musicales. No habrá ceremonia de encendido del árbol. No habrá decoraciones extravagantes que normalmente adornan a la ciudad de Belén en Cisjordania en Navidad. Con la guerra en Gaza en pleno apogeo, esta es una ciudad de luto.

En quizás la muestra más evidente de cómo la guerra de Israel en Gaza ha opacado las celebraciones navideñas en la ciudad vista como el lugar de nacimiento de Jesús, una iglesia luterana montó su pesebre, pero con un giro triste y simbólico. El niño Jesús, envuelto en un keffiyeh, el pañuelo a cuadros blanco y negro que se ha convertido en un símbolo de la identidad palestina, no yace en una improvisada cuna de heno y madera. En su lugar, está entre los escombros de ladrillos rotos, piedras y tejas que representan gran parte de la destrucción de Gaza.

“Hemos estado pegados a nuestras pantallas, viendo a niños sacados de entre los escombros día tras día. Estamos destrozados por estas imágenes”, dice el reverendo Munther Isaac, el pastor de la Iglesia Luterana Evangélica de Navidad que creó el pesebre. “Dios está bajo los escombros en Gaza, aquí es donde encontramos a Dios en estos momentos.”

La guerra comenzó el 7 de octubre, en respuesta al ataque sorpresa de Hamas a Israel que dejó alrededor de 1.200 muertos. A medida que el conflicto entra en su tercer mes, algunas de las imágenes más ubicuas de muerte y destrucción han sido de niños palestinos muertos sacados de los escombros de los ataques aéreos israelíes. Según el Ministerio de Salud de Gaza y la ONU, casi la mitad de la población de 2.2 millones de Gaza son niños, y alrededor del 70 por ciento de los muertos son mujeres y niños.

El ministerio dice que alrededor de 20,000 palestinos han muerto desde que comenzó la guerra.