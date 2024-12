Diljit Dosanjh, Bryan Adams: Indios enojados por las instalaciones del concierto

Cuando Amrita Kaur decidió asistir al concierto del cantante de pop Punjabi Diljit Dosanjh en la India este mes, estaba preparada para experimentar cierta incomodidad. Había asistido a varios conciertos en el pasado, la Sra. Kaur estaba un poco ansiosa por el “caos emocionante” que conlleva grandes multitudes en eventos importantes en la India. Pero lo que la esperaba era mucho peor de lo que había imaginado. El control de multitudes era mínimo y la higiene inexistente. Las redes móviles sobrecargadas dejaron de funcionar, provocando temores sobre la seguridad personal. Incluso usar el baño se sentía como un juego de azar, dijo, ya que significaba tener que pasar el resto del espectáculo haciendo cola frente a “cubículos poco higiénicos y apestosos”. El lugar, una vasta extensión de tierra propiedad del gobierno en la ciudad del norte de Chandigarh, no tenía conexiones de transporte público ni espacio de estacionamiento, lo que dejó a la Sra. Kaur sin otra opción que conducir su automóvil a un amigo cercano, y luego quedarse atascada en el inevitable atasco de tráfico que se producía una vez que había terminado el concierto. “Pagas tanto por un boleto y ¿qué obtienes a cambio? Una posible infección urinaria y un dolor de cabeza con algunos ataques de música”, dice sobre su experiencia. Este año ha sido grande para la incipiente industria de conciertos de la India, con giras importantes de Dua Lipa, Dosanjh y Maroon 5 llenando estadios y terrenos que ya emocionan a las audiencias. Otros actos internacionales como Green Day, Coldplay y Ed Sheeran están programados para actuar en los próximos meses. De hecho, los conciertos de música de la India generaron alrededor de 8 mil millones de rupias ($94,1 millones de dólares; £75,3 millones de libras esterlinas) en ingresos el año pasado, una cifra que se espera aumente en un 25% para fines de 2025. Los jóvenes indios con recursos económicos no solo están dispuestos a pagar más para ver a sus estrellas de la música favoritas, sino que también buscan activamente estos eventos. En 2023, más de 400,000 personas en la India dijeron que viajaron a otras ciudades indias para asistir a eventos en vivo. A pesar del entusiasmo, muchos asistentes a conciertos dicen que su experiencia ha estado lejos de ser ideal. El tema fue noticia la semana pasada, cuando un paciente diabético con problemas de incontinencia dijo que terminó ensuciándose en un concierto de Bryan Adams debido a la falta de baños en el lugar. El mismo día, Dosanjh, quien ha estado de gira por todo el país, sorprendió a sus fans al anunciar que no volvería a actuar en la India hasta que la infraestructura en los lugares de conciertos mejorara. El cantante luego aclaró que se refería solo a uno de los lugares.