Diez muertos en un ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados por Israel.

Once adolescentes y jóvenes han muerto y 19 resultaron heridos después de un ataque que impactó un campo de fútbol en los Altos del Golán ocupados por Israel, según los servicios de emergencia israelíes y portavoces militares. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que un cohete cayó en la zona de Majdal Shams del territorio. La IDF culpó a Hezbollah por el ataque pero el portavoz de Hezbollah, Mohamad Afif, negó “cualquier relación con el incidente de Majdal Shams”. “Todas las acusaciones [de la participación del grupo] son falsas”. Sin embargo, antes de que surgieran informes sobre el impacto del ataque, Hezbollah había asumido la responsabilidad de cuatro ataques, incluido uno en la sede militar de la Brigada Hermon, en las laderas del Monte Hermón. Los ataques siguieron a un ataque israelí en Líbano que mató a cuatro militantes. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que había estado visitando los Estados Unidos, adelantó su regreso a casa. Fue informado por sus asistentes el sábado. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, dijo a las noticias del Canal 12 de Israel: “Estamos enfrentando una guerra total”. El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó el incidente de “terrible y impactante desastre” y dijo que “el estado de Israel defenderá firmemente a sus ciudadanos y su soberanía”. El gobierno del Líbano también emitió una declaración poco común en respuesta, diciendo que “condena todos los actos de violencia y agresión contra todos los civiles y pide un cese inmediato de las hostilidades en todos los frentes. Apuntar a civiles es una flagrante violación del derecho internacional y va en contra de los principios de la humanidad”. Un video verificado muestra multitudes de personas en un campo de fútbol y camillas siendo llevadas apresuradamente a ambulancias esperando. Majdal Shams es una de las cuatro aldeas en los Altos del Golán, donde viven alrededor de 25.000 personas drusas. Se les ofreció la ciudadanía israelí cuando los Altos del Golán fueron anexados de Siria en 1981, pero la mayoría la rechazó. La mayoría ha mantenido su lealtad a Siria. Los drusos en el Golán todavía pueden estudiar y trabajar en Israel, aunque solo aquellos con ciudadanía pueden votar y servir en el ejército. La gran mayoría de la comunidad internacional no reconoce la anexión de Israel en la zona. Los drusos son parte de un grupo étnico de habla árabe con base en Líbano, Siria e Israel. En Israel, tienen plenos derechos de ciudadanía y comprenden aproximadamente el 1,5% de la población. La comunidad drusa israelí es el único grupo no judío importante en el país cuyos miembros están obligados a servir en las FDI.