Diez años después, un exiliado político regresa a una Siria en transición.

“Estoy muy emocionada pero también muy abrumada. Es una sensación increíble “. Cuando Sawsan Abou Zainedin huyó del gobierno de Bashar al-Assad hace más de una década, pensó que nunca podría regresar. Ahora, después de la caída del régimen, se dirige a su ciudad natal en el sur de Siria para ver a su padre por primera vez en siete años. Mientras escenas de celebración como estas tienen lugar en todo el país, también hay preocupación por lo que está por venir. “No podemos derrocar un régimen dictatorial para caer bajo otro. Estos pocos meses son fundamentales, no solo en nuestras vidas como individuos, sino también en la vida de este país.” Abou Zainedin dice que su activismo político contra el gobierno anterior le causó problemas, escapando por poco del arresto. Como parte de la ola de seis millones de sirios que huyeron durante la guerra civil de 13 años, solicitó asilo en el Reino Unido. Ahora lidera una red de organizaciones que apoyan los derechos legales y políticos de todos los sirios. “Siria es nuestra y no es propiedad de la familia Assad. No descansaremos hasta reclamar nuestra ciudadanía y democracia”. Abou Zainedin creció aquí en el distrito de Suwayda, hogar de una gran comunidad drusa, uno de los numerosos grupos religiosos minoritarios de Siria. También fue uno de los primeros lugares donde comenzó la protesta contra Assad en 2011. Muchos aquí quieren ver un estado secular que proteja los intereses de la diversa población de Siria. A principios de diciembre, los rebeldes liderados por Hayat Tahrir al-Sham, o H.T.S., derrocaron cinco décadas de gobierno de la familia Assad. H.T.S. es un grupo islamista anteriormente afiliado a Al Qaeda. Desde que derrocaron al régimen de Assad, el líder del grupo, Ahmed al-Shara, ha señalado una apertura a un gobierno más inclusivo. La gente en la ciudad natal de Abou Zainedin permanece cautelosa. En una reunión con el líder espiritual de los drusos en Siria, rápidamente surgen preocupaciones sobre el nuevo capítulo. “Hemos logrado algo que todos pensábamos que era imposible lograr. Pero aún queda mucho trabajo por delante. Definitivamente vamos a involucrarnos con el gobierno interino, y esperamos que respondan a esto”. Lo que sucederá a continuación bajo el liderazgo de H.T.S. es desconocido, pero por ahora la celebración continúa.

