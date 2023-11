El jueves siempre trae una sonrisa a los suscriptores de GeForce NOW, ya que marca el día de la semana en el que se incorporan nuevos juegos, y esta semana incluye West of Dead. Pero también incluye un total de 18 juegos, por lo que hay 17 más que se unen a la lista hoy y que los suscriptores ahora pueden jugar en la nube siempre que tengan internet. Algunos de esos juegos incluyen Tropico 6, Breathedge, Hearts of Iron IV y The Surge 2.

Si aún no tienes una suscripción a GeForce NOW, ahora es un buen momento para echarle un vistazo. NVIDIA está ofreciendo actualmente un paquete navideño que incluye acceso gratuito a PC Game Pass. Tendrás que suscribirte a la Membresía Ultimate y debe ser el plan de 6 meses. Esto sale a $99.99 cada seis meses, pero realmente es el mejor nivel para experimentar el servicio, ya que obtienes los tiempos de sesión más largos, así como acceso a los servidores RTX 4080 SuperPOD para funciones más avanzadas y mejores gráficos. Aquellos que se suscriban a la membresía de 6 meses obtendrán tres meses de PC Game Pass gratis, que normalmente serían $30.

West of Dead y otros 17 juegos están disponibles para GeForce NOW a partir de hoy

Si nunca has oído hablar de West of Dead, este es un juego al que querrás prestar atención. Este juego de disparos cubiertos altamente estilizado te permite interpretar el papel de William Mason, un vaquero muerto que despierta en el Purgatorio en Wyoming en 1888. Tendrás que abrirte camino entre peligrosos enemigos con nada más que tus armas y tu determinación para detener el mal en seco. Es una pequeña aventura llena de acción y más de unas cuantas armas divertidas con las que deshacerte de tus enemigos. Definitivamente será un juego imprescindible en GeForce NOW para los lanzamientos de esta semana. Pero como se mencionó antes, está lejos de ser el único juego que viene.

Además de West of Dead y los otros juegos mencionados anteriormente, NVIDIA también está agregando Bridge Constructor: The Walking Dead, Bus Simulator 21, Chivalry 2, Dungeons 4, Hexarchy, I Am Future, Imagine Earth, The Invincible, Land of the Vikings, Saints Row IV: Re-Elected, Shenzhen I/O, Supraland: Six Inches Under y Thymesia.

NVIDIA también está destacando su promoción con el Chromebook Plus de Google y Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED, que se han incluido en un cartel tridimensional en Times Square durante el fin de semana pasado para mostrar el poder de la plataforma Chromebook Plus para jugar juegos utilizando el servicio de juegos en la nube de NVIDIA.