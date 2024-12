Diageo debería ‘ponerse las pilas’, dice el jefe de Wetherspoons ante la escasez de Guinness.

Desbloquea el Digest del Editor de forma gratuita

El director de JD Wetherspoon le ha dicho a Diageo que “se ponga a producir”, ya que las cadenas de pubs expresaron su frustración con el grupo de bebidas por escasez de Guinness en la previa a la Navidad.

Sir Tim Martin, fundador y presidente de Wetherspoons, dijo que tendría “una seria conversación” con Diageo, ya que su cadena de pubs lucha por conseguir suficiente Guinness en algunos de sus casi 800 establecimientos en el Reino Unido e Irlanda.

“Creo que alguien en Guinness ha cometido un error… dado que hemos trabajado con ellos durante tanto tiempo, pretendemos perdonarlos. Pero mejor que se pongan a producir”, dijo, afirmando que Wetherspoons es el mayor vendedor mundial de Guinness de barril con 25 millones de pintas al año.

“Voy a tener una seria conversación con ellos y les diré: ‘¿Qué ha pasado con tu bola de cristal?'”, dijo.

Admiral Taverns y Amber Taverns también dijeron al Financial Times que estaban experimentando escasez de Guinness de barril después de un período de demanda sin precedentes y criticaron a Diageo por no prever el apriete en el suministro.

La cerveza ha experimentado un auge en popularidad en los últimos 18 meses a medida que los bebedores más jóvenes y más mujeres comenzaron a elegirla © Mark Marlow/EPA-EFE/Shutterstock

El propietario de Guinness, Diageo, a principios de este mes impuso límites a cuánto podían comprar los pubs, citando una “excepcional demanda de consumidores”. Los límites se aplican a los pubs en Inglaterra, Gales y Escocia, pero no a los de Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

La popularidad de la cerveza ha aumentado en los últimos 18 meses, impulsada por bebedores más jóvenes y mujeres. La demanda también se ha visto alimentada por las redes sociales y la creciente popularidad de la Guinness 0.0, la versión sin alcohol.

Martin dijo que Guinness ha sido un “proveedor muy confiable” para la cadena de pubs sin pretensiones durante 45 años, y que no podía recordar que se quedaran sin existencias antes.

Wetherspoons actualmente se está preparando para una escasez almacenando cervezas reales, agregó.

Diageo este mes impuso límites a cuánta Guinness podían comprar los pubs en Inglaterra, Gales y Escocia © Benjamin Cremel/AFP via Getty Images

El Director General de Admiral Taverns también fue crítico, Chris Jowsey dijo que no ha recibido ningún suministro de Guinness de su distribuidor desde el miércoles pasado. Añadió que algunos de sus casi 1.600 pubs ya se han quedado completamente sin stock.

Un aumento en la demanda en la temporada festiva no debería haber sido una sorpresa para Diageo dada su crecimiento reciente, dijo.

“No entiendo por qué no pueden hacer un [volumen] suficiente… Mi entendimiento es que no hay escasez de Guinness en Irlanda, que es donde se hace. Así que parece que están suministrando al mercado irlandés, pero no al inglés”, dijo.

Admiral sirve otras cervezas oscuras, como Camden Stout, Genesis y Murphy’s, como alternativas a Guinness y Jowsey dijo que la demanda de estas ha aumentado. No espera recibir ninguna Guinness esta semana.

James Baer, director ejecutivo de Amber Taverns, dijo que aproximadamente el 10 por ciento de sus casi 180 pubs ya se han quedado sin Guinness de barril. La cadena ha sido informada por su distribuidor de que podría recibir “menos de la mitad” de lo que normalmente se suministra.

“Refleja el éxito de Guinness pero también es pobre por parte de Diageo no haber respondido completamente a ese éxito en términos de suministro”, dijo.

Diageo dijo: “Hemos estado asignando de manera eficiente el inventario a todos nuestros clientes directos de forma semanal, asegurando que todos los que venden Guinness tengan existencias asignadas”.

En un raro punto brillante durante su informe completo de trading anual en julio, el grupo había notado que un aumento del 18 por ciento en las ventas netas globales de cerveza había sido impulsado en gran medida por Guinness, en comparación con una disminución de las ventas del grupo del 1,4 por ciento.

No todos los grupos de pubs están disgustados. Simon Dodd, director ejecutivo de Young & Co, dijo que sus pubs tienen a mano el 90 por ciento de su volumen habitual de Guinness y la empresa no está experimentando escasez alguna. “Estamos bastante contentos en términos de pasar el periodo navideño”, dijo.