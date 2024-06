Diablo Immortal está recibiendo una colaboración con World of Warcraft

Diablo Immortal parece estar recibiendo su primera colaboración adecuada con otra gran franquicia, ya que Blizzard anunció hoy que habrá un evento de colaboración con World of Warcraft el próximo mes. Si bien los dos juegos no podrían ser más diferentes en sus temas generales, hay partes de World of Warcraft que encajan bastante bien con el tono general de Diablo Immortal y el universo de Diablo. Como la presencia de los muertos vivientes.

Para esta colaboración, los jugadores de todo Sanctuary tendrán que enfrentarse al interior de portales congelados que han aparecido en todo el mapa. Una vez localizados, los jugadores podrán entrar en estos portales y enfrentarse a enemigos especiales. El evento ‘Shadow of the Frozen Throne’ estará activo a partir del 4 de julio a las 3 a.m. hora del servidor y durará hasta el 26 de julio a las 3 a.m. hora del servidor. Así que tendrás casi un mes para participar en el evento y completarlo para obtener recompensas asociadas.

Los jugadores también podrán invocar poderes especiales mientras estén en estos portales para ayudarles en su misión de defender Sanctuary.

Los jugadores de Diablo Immortal pueden obtener objetos temáticos de World of Warcraft

Hay varias cosas que puedes adquirir al completar este evento. La que probablemente será más buscada es el cosmético de arma. Si completas el evento mientras está activo, puedes obtener un cosmético de arma que hace que tu arma se parezca a Frostmourne. Ahora, Frostmourne es una espada, por lo que no está del todo claro si todas las clases podrán aplicar el cosmético. Es razonable asumir, sin embargo, que aunque todos los jugadores pueden obtenerlo, puede que tenga que ser usado por clases que puedan empuñar armas con una animación de ataque similar.

Por ejemplo, los jugadores de Monje usan armas de puño y armas de bastón, y no está claro cómo se aplicaría el aspecto de Frostmourne a esas. Dicho esto, también es posible que cada clase tenga su propio cosmético de estilo Frostmoure. Tendremos que esperar y ver. Blizzard confirma al menos que la clase Cruzado podrá utilizarlo. También parece que el cosmético se aplica al escudo para darle un diseño a juego.

Además del cosmético de Frostmourne, los jugadores también pueden obtener el marco Icecrown simplemente iniciando sesión. Por último, durante el período del evento, cualquier compra con dinero real realizada en el juego o a través de battle.net les otorgará a los jugadores el Portal del Sendero de Icecrown. Los jugadores pueden reclamarlos a partir del 11 de julio. Ten en cuenta que el primer jugador con el que inicies sesión en el juego podrá reclamar el portal. Así que asegúrate de entrar con tu personaje principal.

Utiliza el nuevo poder ‘Chill of the Frozen Throne’

Como se mencionó, este evento otorgará a los jugadores de Diablo Immortal un nuevo poder. Se llama Chill of the Frozen Throne y podrás usarlo dentro de estos nuevos portales congelados que están apareciendo. Con este poder disponible, puedes matar a 5 enemigos para aumentar el daño en un 10% durante 10 segundos. También podrás levantar aleatoriamente a un guerrero no muerto para luchar a tu lado. Hasta 5 enemigos pueden ser levantados de esta manera. Sin embargo, no puedes controlar cuándo los levantas como lo hace un Nigromante con sus secuaces.