Día del juicio para el ANC y Modi, y quizás Trump

Hola y bienvenidos a la semana laboral.

Hemos entrado en un período de finales políticos, y quizás uno o dos regresos triunfales, en este año histórico de elecciones.

Sudáfrica celebra elecciones generales el miércoles con encuestas de votantes que sugieren que el gobernante Congreso Nacional Africano perderá la mayoría absoluta que ha mantenido desde 1994. Un momento histórico, si ocurre. Una persona que no se presentará es el ex presidente Jacob Zuma. Lee esto para entender los matices políticos, y esto por el editor extranjero del FT, Alec Russell, para entender los problemas que enfrenta el líder del ANC, y actual presidente, Cyril Ramaphosa.

Ahora, una enmienda a la afirmación de la semana pasada de que el juicio de Donald Trump se resolvería rápidamente en Nueva York. No lo hizo, y todavía podría no hacerlo esta semana, pero nos han dicho que los argumentos finales comenzarán el martes y podrían durar hasta el miércoles, después de lo cual el jurado comenzará sus deliberaciones. Así que estamos en el territorio de predecir la longitud de un trozo de cuerda antes de obtener un veredicto. Esto, por supuesto, es muy distractorio para el ex presidente de los Estados Unidos, quien tiene una campaña de reelección que financiar. Haz clic aquí para inscribirte en nuestro boletín quincenal con todas las ideas, US Election Countdown.

Las encuestas se cerrarán en las elecciones parlamentarias de la India el sábado con una victoria cómoda esperada para el primer ministro de dos mandatos, el fuerte hombre Narendra Modi y su partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP) incluso cuando surgen signos de que “el culto a Modi” está perdiendo su brillo. Sin embargo, tendremos que esperar hasta el 4 de junio para conocer los resultados oficiales de esta contienda.

Los mexicanos votarán el domingo. Claudia Sheinbaum, la candidata del partido gobernante, lleva una ventaja de 20 a 30 puntos en las encuestas, aunque la oposición argumenta que muchas de estas encuestas están sesgadas.

La carrera de datos económicos será más bien un trote, al menos al comienzo de la semana, gracias al feriado bancario del Día de los Caídos en los Estados Unidos y al feriado bancario de finales de mayo en el Reino Unido. Las actualizaciones del PIB son un tema, con cifras revisadas del primer trimestre de Estados Unidos el jueves y cifras del cuarto trimestre de India el viernes.

Estamos cerca del final de la temporada de presentación de resultados actual, lo que significa solo un goteo de informes de las empresas. Los accionistas de Hess votarán sobre la venta de $53 mil millones a la importante empresa petrolera estadounidense Chevron el miércoles, o más bien podrían no hacerlo. Una tensa disputa sobre la rica en petróleo Guyana está proyectando una sombra sobre el acuerdo.

Hablando de acuerdos, el miércoles también es la fecha límite para que BHP haga una oferta final por su rival más pequeña, Anglo American, después de que esta última extendiera las conversaciones de adquisición la semana pasada, incluso después de rechazar un tercer enfoque de £38,6 mil millones. BHP tiene hasta las 5pm BST para hacer otra oferta. Haz clic aquí para leer más sobre el “drástico” plan de Anglo para seguir siendo independiente.

Una cosa más . . .

El viernes es el aniversario de un día especial para millones de padres de niños de cierta edad: la primera transmisión de la serie de televisión de culto Peppa Pig. En la casa Moules siempre fue más Octonautas, luego (por supuesto) Doctor Who. Pero para aquellos con buenos recuerdos, aquí hay un encantador artículo del archivo del FT que ofrece una visión sobre las personas y el modelo de negocio detrás de la famosa gruñona mundialmente conocida.

¿Cuáles son tus planes para la próxima semana? ¿Tus prioridades son diferentes a las de The Week Ahead? Envíame un correo electrónico a [email protected] o, si estás leyendo esto desde tu bandeja de entrada, responde.

Informes económicos y empresariales clave

Aquí tienes una lista más completa de lo que puedes esperar en términos de informes empresariales y datos económicos esta semana.

lunes

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, habla en la Conferencia Internacional del Instituto de Estudios Monetarios y Económicos del banco central en Tokio.

Alemania: encuesta de Índice de Clima Empresarial de mayo ifo

Israel: decisión de tasa de interés

Reino Unido: feriado bancario de primavera. Mercados financieros cerrados.

EE. UU.: Día de los Caídos. Mercados financieros cerrados.

martes

Australia: cifras de comercio minorista de abril

UE: Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central Europeo

Reino Unido: Índice de precios en tiendas del Consorcio Británico de Comercio Minorista

Resultados: Actualización de comercio Q3 de Softcat, HY de Victorian Plumbing

miércoles

Los accionistas de Hess votan sobre la venta de $53 mil millones a Chevron.

Fecha límite de las 5pm (extendida por una semana el miércoles pasado) para que BHP presente una oferta formal por su rival más pequeña, Anglo American.

Australia: indicador de tasa de inflación del índice de precios al consumidor (IPC) de abril

Francia: cifras de confianza del consumidor de mayo

Alemania: datos preliminares de inflación del IPC de mayo y del índice armonizado de precios al consumidor (HICP). Además, cifras de confianza del consumidor de GfK.

EE. UU.: Libro Beige de la Reserva Federal

Resultados: Abercrombie & Fitch Q1, Agilent Technologies Q2, HP Q2, HY de Impax Asset Management, FY de JD Sports Fashion, FY de Pets at Home, Q1 de Salesforce

jueves

UE: cifras de desempleo de abril

Sudáfrica: decisión de tasa de interés

EE. UU.: cifras revisadas del PIB del primer trimestre

Resultados: FY de Auto Trader, Q1 de Best Buy, Q2 de Birkenstock, Q3 de Costco, Q1 de Dollar General, FY de Dr Martens, Q1 de Gap, FY de Nordstrom, FY de Renewi

viernes

Flutter Entertainment transfiere su categoría de cotización en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres de “premium” a “standard” para trasladar la cotización principal de la empresa a la Bolsa de Valores de Nueva York.

Canadá: cifras del PIB del primer trimestre

UE: estimaciones preliminares de la tasa de inflación HICP de mayo de la Eurozona

Francia: cifras de PIB del primer trimestre y cifras preliminares de inflación del CPI y del HICP

Alemania: cifras de facturación del comercio minorista de abril

India: cifras del PIB del cuarto trimestre

Japón: cifras de fuerza laboral e producción industrial de abril

Reino Unido: Índice de precios de viviendas de mayo de Nationwide. Además, datos de tasas de interés efectivas de abril

EE. UU.: cifras de ingresos personales de abril

Eventos mundiales

Finalmente, aquí tienes un resumen de otros eventos y hitos esta semana.

lunes

Francia: la Asamblea Nacional Francesa comienza a examinar un proyecto de ley que permite la muerte asistida, presentado por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Kenia: los miembros del Banco Africano de Desarrollo se reúnen en Nairobi para la reunión anual de la institución, que se extiende hasta el viernes.

Suiza: 77ª Asamblea Mundial de la Salud, una reunión del máximo órgano de toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud, se abre en Ginebra.

martes

Alemania: el presidente francés Macron concluye su visita de Estado a su país vecino europeo más grande.

EE. UU.: se esperan argumentos finales en el juicio del ex presidente Donald Trump por cargos de falsificación de registros comerciales para pagos de “dinero de silencio”.

miércolesjueves

República Checa: los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reúnen en Praga para una reunión informal de dos días, se espera que discutan el conflicto en Ucrania contra Rusia.

Reino Unido: el Parlamento de Westminster se disuelve antes de las elecciones generales del 4 de julio.

EE. UU.: finales de la abeja deletreadora nacional anual Scripps este año en el Centro de Restaurante y Convenciones Gaylord National Harbor en National Harbor, Maryland.

viernesSábado

Primer día de verano meteorológico

Austria: reunión ministerial de la OPEP, con países no pertenecientes a la OPEP, incluida Rusia, para discutir condiciones del mercado y ajustes de producción.

Islandia: elección presidencial

India: se cierran las urnas para las elecciones parlamentarias. Se esperan resultados el 4 de junio.

