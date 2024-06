Día D a los 80 – The New York Times

Los veteranos de la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial están desapareciendo. Europa, enfrentando un nuevo conflicto, recuerda por qué murieron sus camaradas.

Por Roger Cohen

Fotografías de Laetitia Vancon

Roger Cohen reportó desde Normandía, y Laetitia Vancon de Normandía y Estados Unidos.

6 de junio de 2024

Ellos eran ordinarios. Los jóvenes de lejos que desembarcaron el 6 de junio de 1944, en medio de una granizada de disparos nazis desde los acantilados de Normandía, no se consideraban héroes.

No, dijo el General Darryl A. Williams, el general al mando del Ejército de Estados Unidos en Europa y África, los soldados aliados “en esta gran batalla eran ordinarios”, jóvenes que “se alzaron ante este desafío con valentía y una tremenda voluntad de vencer, por la libertad”.

Delante del general, durante una ceremonia esta semana en Deauville en la costa de Normandía, estaban 48 sobrevivientes estadounidenses de ese día, el más joven de ellos 98, la mayoría de ellos con más de 100 años. Los veteranos estaban en sillas de ruedas. Saludaron, lo suficientemente rápido. Han pasado ocho décadas, muchas de ellas en silencio porque los recuerdos de la guerra eran demasiado terribles para relatar.

Cuando se acerque el 90 aniversario del Día D en 2034, puede que no haya más veteranos. La memoria viva de las playas de su sacrificio ya no existirá.

“Nubes oscuras de guerra en Europa se están formando”, dijo el General Williams, aludiendo a la determinacón aliada de defender a Ucrania contra el ataque ruso. Este 80º aniversario del desembarco es una celebración, pero una sombría. Europa está preocupada y aprensiva, el extremismo corroe sus democracias liberales.

Durante más de 27 meses, ha habido una guerra en el continente que ha cobrado cientos de miles de vidas jóvenes ucranianas y rusas. Rusia no fue invitada a la conmemoración a pesar de que el papel del Ejército Rojo Soviético en la derrota de Hitler fue fundamental. Hace una década, el presidente Vladimir V. Putin asistió. Ahora habla de guerra nuclear. Es un tiempo de fisuras e incertidumbres.

Cada uno de los veteranos de larga vida que regresó a Normandía sabe a dónde puede llevar ese rumbo, lo fácil que es dormitar hacia la conflagración.