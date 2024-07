Deutsche Bank y HSBC lideran la guerra por el talento en inteligencia artificial en Europa.

“

Los graduados de tecnología de EE. UU. del año pasado apenas habían visto caer sus birretes al suelo antes de ser abrumados con ofertas de empleo de los mayores bancos de Wall Street. Es justo decir que sus compañeros al otro lado del Atlántico han tomado un enfoque más relajado para obtener el talento que necesitan para manejar el auge de la IA.

Sin embargo, parece que los centros financieros de Europa están comenzando a entender la necesidad de talento en IA.

La última revisión de las capacidades de IA del sector bancario muestra que los bancos del Reino Unido han acelerado la contratación por delante de sus rivales.

El número de puestos de trabajo en IA enumerados por los bancos del Reino Unido aumentó un 12% en los primeros tres meses de 2024, más rápido que tanto el resto de Europa como EE. UU., según la consultora Evident.

Deutsche Bank y Santander están impulsando la demanda europea de trabajadores expertos en IA, con Barclays, HSBC y BNP Paribas también invirtiendo en talento en IA. Entre octubre de 2023 y abril de 2024, HSBC publicó un 30% más de vacantes en IA que otros bancos europeos.

El índice de IA de Evident sigue el éxito de los bancos en el uso de la tecnología a través de medidas de talento, innovación, liderazgo y transparencia. Su último índice muestra que solo un banco europeo, UBS, se encuentra entre los 10 principales bancos globales en cuanto a preparación para la IA.

Los detractores señalarían que los resultados de colocación provienen de recursos fusionados tras la toma de urgencia del banco de Credit Suisse.

“Después de una ola brutal de despidos, la inversión en IA es vista por los bancos como la panacea que les permitirá lograr las ganancias de productividad necesarias de su fuerza laboral restante,” dijo la cofundadora y directora ejecutiva de Evident, Alexandra Mousavizadeh, en un comunicado.

Ventaja inicial en EE. UU.

La narrativa de los bancos de EE. UU. tomando la delantera antes que sus pares del Reino Unido y Europa es un cuento bien conocido, al igual que sus empresas tecnológicas adelantándose a sus rivales transatlánticos en el auge de la IA.

Hablando con Fortune en su Simposio de IA en junio, Mousavizadeh de Evident dijo que los bancos de EE. UU. tomaron la decisión consciente de ser “primero en IA” temprano en el gran avance tecnológico. De esto surgió la creación de laboratorios, la publicación de investigaciones, todo proveniente de un equipo de contratación de IA dedicado.

Esto también ha llevado a una carrera armamentista entre los bancos de EE. UU. para asegurar el mejor talento. Goldman Sachs resultó ser un gran perdedor al principio en esa lucha, ya que la empresa vio cómo 60 personas se iban a empresas como Morgan Stanley y Citigroup.

Mousavizadeh dice que también ha habido un gran impulso para reclutar talento directamente de las universidades.

Nigel Moden, líder de servicios bancarios y mercados de capital para MEIA en EY, dice que, por otro lado, Europa históricamente se siente menos cómoda con la intersección entre los sectores tecnológico y financiero que EE. UU.

También puede ser un desafío convencer a un estudiante de informática de dar el salto al sector financiero y rechazar el camino tomado por personas como Bill Gates y Mark Zuckerberg.

Sin embargo, los datos más recientes sugieren que esto está cambiando, con el Reino Unido cerrando lentamente la brecha temprana creada por los Estados.

Moden de EY predice que la gran implementación de IA de Europa se producirá hacia finales de 2025 después de que los bancos hayan aclarado el entorno regulatorio.

En última instancia, puede que no sea algo malo que el Reino Unido haya quedado rezagado con respecto a EE. UU. en los primeros días del auge de la IA.

Moden aún no ve una gran brecha en la competencia en IA de los bancos de EE. UU., lo que sugiere que simplemente están participando en experimentos a gran escala, algo que podría ofrecer a las empresas del Reino Unido su propia oportunidad de reclutamiento en el futuro.

“Si eres un HSBC, o un Barclays, o un ING, entonces intentar reclutar a alguien que haya tenido un par de años con un gran banco de EE. UU. para aprender su oficio puede no ser una mala estrategia,” dijo Moden de EY.

