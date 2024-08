Detrás de escena de la ‘Caza del Tesoro’ por la Historia Olímpica

Se encontraron en vestuarios. Se encontraron en suites. Se encontraron en pasillos. Las interacciones eran generalmente breves.

Estos no eran espías o recolectores de pruebas de drogas. Son el personal del Museo Olímpico en Lausana, Suiza. Y para recolectar elementos que cuenten las historias de los Juegos de París, necesitaban estar en todas partes.

Había 32 deportes y 329 eventos de medallas comprimidos en dos semanas. Muchos produjeron ganadores por primera vez o momentos indelebles. Entonces los miembros del personal del museo se dispersaron mientras la historia sucedía para recolectar recuerdos: un maillot de gimnasia, un sable de esgrima, una raqueta de tenis de un campeón de un torneo de Grand Slam, un atuendo de la ceremonia de apertura.

“Es como una búsqueda del tesoro”, dijo Anna Volz Got, parte del equipo de adquisiciones del patrimonio del museo.

A veces los tesoros son fáciles de encontrar y los atletas están ansiosos por donar. A veces es más difícil rastrear a la persona adecuada para pedir una contribución, o persuadir a un competidor que no está listo para desprenderse de un artículo valioso para siempre. Todo se trata de mantener conexiones y esperar. Pero los miembros del personal dijeron que no presionan: las donaciones son siempre voluntarias.

“Queremos adquirir tesoros, pero no estamos en modo ‘Indiana Jones'”, dijo Yasmin Meichtry, quien ha liderado el equipo desde 2015.

Con más de 100,000 objetos, incluidos todos los Juegos desde que comenzó la era moderna en 1896, el museo alberga la colección más grande de la historia olímpica del mundo. Casi seis millones de personas han visitado desde que abrió en Lausana, sede del Comité Olímpico Internacional, en 1993.

La colección del museo incluye una medalla de cada Olimpiada; la antorcha de cada Juego desde que comenzó esa tradición, en 1936; los zapatos usados por el atleta estadounidense de atletismo Jesse Owens durante los Juegos de 1936 en la Alemania nazi; el traje de baño usado por el nadador estadounidense Michael Phelps en 2004, cuando ganó la primera de sus 23 medallas de oro olímpicas en su carrera; la camiseta del velocista jamaiquino Usain Bolt de los Juegos de Beijing de 2008, donde ganó sus dos primeras medallas de oro; y un maillot utilizado por la gimnasta estadounidense Simone Biles durante su actuación con cinco medallas en 2016.

Entre los artefactos más inusuales del museo: el frente del coche de carreras Ferrari utilizado durante la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de 2006 en Turín, Italia, y una piedra de curling de los Juegos de Invi…