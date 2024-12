Detenidos presuntos ‘brujos’ por intento de ‘hechizar’ al presidente de Zambia

Dos hombres han sido arrestados en Zambia acusados de ser “brujos” que habían sido encargados de tratar de embrujar al presidente. La policía dijo que habían arrestado a Jasten Mabulesse Candunde y Leonard Phiri en la capital, Lusaka. “Su misión pretendida era usar amuletos para hacer daño” al Presidente Hakainde Hichilema, dijo la declaración policial, publicada el viernes. Muchas personas en el país del sur de África creen en – y viven con miedo de – la brujería. La policía dijo que el Sr. Candunde y el Sr. Phiri fueron contratados por Nelson Banda, el hermano menor del diputado Emmanuel “Jay Jay” Banda. El diputado fue arrestado el mes pasado por cargos de robo, que niega. También se le acusa de haber escapado de la custodia en agosto mientras esperaba comparecer ante el tribunal. El partido de oposición Frente Patriótico (PF), dirigido por el ex presidente Edgar Lungu, ha alegado anteriormente que estos cargos son políticamente motivados. Emmanuel Banda, quien ha sido diputado independiente desde 2021, estuvo previamente asociado con Lungu, quien perdió la presidencia ante Hichilema ese año. En su declaración, la policía dijo que el hermano menor del diputado, Nelson, estaba “actualmente fugitivo”. El Sr. Candunde y el Sr. Phiri han sido acusados bajo la Ley de Brujería de Zambia de “posesión de amuletos”, “profesar conocimiento de brujería” y “crueldad hacia animales salvajes”. La pareja fue encontrada en posesión de “amuletos variados”, incluido un camaleón vivo, agregó la policía. Les dijeron a la policía que les habían prometido más de 2 millones de kwachas zambianos (£58,000; $73,000) por su “misión”, según la declaración policial. Los sospechosos están en custodia y comparecerán ante el tribunal “pronto”, dijo la policía, pero no dieron una fecha exacta para la audiencia. Todavía no han comentado públicamente sobre las acusaciones.