Detener temporalmente las aplicaciones en Android 15 deshabilita temporalmente los widgets.

Android 15 viene con varios cambios de comportamiento, uno de ellos relacionado con la funcionalidad de detener forzosamente una app. Como sabrás, cuando una app en particular sigue molestando o se comporta de manera extraña, tiendes a intentar eliminar la app de la memoria deslizando la tarjeta de la app hacia arriba desde la sección de Aplicaciones Recientes.

Sin embargo, otro método alternativo es matar completamente la app usando la función de detención forzada. Al detener forzosamente una app se eliminan todas las actividades en segundo plano, pero los widgets relacionados con la app permanecen sin verse afectados y funcionan correctamente.

Usar la función de detención forzada en Android 15 deshabilitará temporalmente los widgets de la pantalla de inicio de la app

Puedes pensar, ¿qué tiene de malo? Bueno, existe la posibilidad de que una app se esté comportando de manera extraña debido al widget en sí. Y, en tales casos, matar una app usando el método de detención forzada no es efectivo. Por lo tanto, Android 15 abordará este problema de manera efectiva. Hoy, Android Police informó que Google recientemente actualizó la sección de cambios de comportamiento de Android 15 en su sitio web para desarrolladores.

La sección destaca que al detener forzosamente una app, todos los widgets relacionados con ella se desactivarán temporalmente “ya que el sistema operativo terminará o cancelará el intento pendiente de la app”. Y eso no es todo, los widgets relacionados se volverán grises en la pantalla de inicio. Como resultado, los widgets no se reiniciarán hasta que inicies la app directa o indirectamente.

Este cambio de comportamiento puede no afectarte directamente

Es un cambio de comportamiento importante en Android 15 y definirá cómo funcionarán las apps aunque puede que no te afecte directamente. Como mencionamos antes, una de las razones detrás de una app que se comporta de manera incorrecta podrían ser sus widgets. Dado que muchas de las apps de Android que puedas usar no vienen con widgets de pantalla de inicio, es posible que no enfrentes este problema.

Sin embargo, si hay alguna que tenga widgets, los nuevos cambios ofrecen tranquilidad. Con este cambio, Google quiere asegurarse de que la función de detención forzada siga siendo efectiva para los usuarios en Android 15. Por eso, Google quiere que los desarrolladores de apps utilicen el nuevo método “ApplicationStartInfo.wasForceStopped()” para confirmar si el sistema operativo pone la app en estado de detención.

No hay que olvidar que Android 15 viene con varios otros cambios de comportamiento también. Por ejemplo, las apps podrán ejecutar el servicio en primer plano “dataSync” durante un máximo de 6 horas en una ventana de 24 horas. Además, la próxima gran actualización de Android incluirá funciones de seguridad como Espacio Privado, Bloqueo de Detección de Robo y más.