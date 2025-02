Detendrá la explotación minera de carbón si no se liquidan las deudas de 1.4 lakh crore: Soren al Centro | Noticias de India

RANCHI: En una severa advertencia al Gobierno central, el jefe de gobierno de Jharkhand, Hemant Soren, dijo el martes que su govierno tomará medidas fuertes, incluyendo recurrir a medidas legales y forzar a las unidades de carbón del sector público que operan fuera del estado a cerrar sus operaciones de minería, si no se hacen esfuerzos sinceros para saldar sus deudas relacionadas con el carbón. Hablando en la función del 53º aniversario de la fundación de JMM en Dhanbad, Hemant dijo: “Durante siglos hemos estado recibiendo un trato de hermanastro, y esto debe detenerse ahora. Si tomamos una medida dura, entonces todo el país caerá en la oscuridad.” “Nuestras deudas relacionadas con el carbón ascienden a 1.36 lakh crore de rupias. Cada vez que exigimos nuestra parte, el Centro dijo que no había deudas pendientes. Incluso sus diputados del estado se quedan callados en el Parlamento”, alegó .Hemant también reveló que el ministro de Carbón de la Unión, G. Kishan Reddy, le pidió durante su reunión del mes pasado que redujera el precio de la tierra que las compañías de carbón necesitaban adquirir para la minería. “Él me dijo que nuestras tarifas son más altas que las de otros estados y que debemos reducir las tarifas. Me negué y le dije que si estaban interesados, tendrían que adquirir tierras a las tarifas existentes”, agregó. El jefe de gobierno también anunció que su gobierno lanzaría pronto una gran operación contra la red de especuladores de tierras y funcionarios gubernamentales en acuerdos de tierras turbios en todo el estado. “Todos los BDO (oficiales de desarrollo de bloques) y COs (oficiales de círculo) que están en connivencia con los especuladores de tierras serán arrestados y encarcelados y serán destituidos del servicio”, advirtió Soren.