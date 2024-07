Destacan las Bodas Indias Grandes la Brecha Económica

La ceremonia tuvo lugar en los terrenos del exclusivo Bangalore Club, un oasis en una de las ciudades más grandes de la India. La novia, Sreya Muthukumar, estaba en el terraza, rodeada de sonrisas, saludando y charlando con sus invitados. Dos mujeres la estaban atendiendo, cada una con un cono delgado de plástico lleno de pasta de henna.

Durante siete horas el jueves pasado, las artistas dibujaron a mano alzada, grabando patrones, motivos y mandalas en las extremidades de la Sra. Muthukumar. Cuando terminaron, líneas verdes oscuras se extendían desde las puntas de sus dedos hasta por encima de los codos. Cuatro artistas más se encargaron de las palmas de las manos de los invitados. Una vez que la pasta de henna, conocida como mehndi, se secó, fue lavada o raspada para revelar la brillante mancha naranja que desde hace mucho tiempo se ha asociado a las bodas indias, sin importar lo modestas o lujosas que sean.

“Después de todas esas horas, cuando, al final, la novia mira sus manos y dice ‘Me encanta’, ese es el punto culminante para mí”, dijo Sunitha Parihar, quien adornó los brazos de la Sra. Muthukumar. “Nosotras, las artistas de henna, somos muy importantes para hacer que la novia se vea y se sienta hermosa en su gran día.”

Las grandes celebraciones de bodas son la norma en la India para aquellos que pueden permitírselo, y han dado lugar a una industria artesanal de artistas de henna. Pero el ritual también es un recordatorio de la gran disparidad que persiste en la India, donde el número de multimillonarios se ha triplicado en una década mientras que el 90 por ciento de la población gana menos de 3,900 dólares al año.

Las nupcias de la Sra. Muthukumar estuvieron lejos de ser las más lujosas de la temporada, ese honor corresponde a la unión de Anant Ambani y Radhika Merchant, cuyas festividades nupciales este fin de semana son la culminación de una extravagancia de meses que ha puesto un foco global en la nueva Era Dorada de la India.

La ceremonia de henna para la boda de Ambani-Merchant se llevó a cabo el miércoles en la casa Ambani en Mumbai, una torre residencial de 27 pisos habitada únicamente por la familia. El padre del novio, Mukesh Ambani, es uno de los hombres más ricos del mundo. Según los medios de comunicación locales, la famosa artista de henna Veena Nagda estuvo allí.

No está claro cuánto pagó la fiesta de Ambani-Merchant por su henna. Pero las dos artistas de henna que trabajaron en las extremidades de la Sra. Muthukumar a principios de este mes en el Bangalore Club ganaron un total combinado de 90 dólares. Los artistas que aplicaron el tinte a los invitados ganaron cada uno alrededor de 30 dólares por aproximadamente tres horas y media de trabajo.

La tarifa para unirse al Bangalore Club es de 500,000 rupias, aproximadamente 6,000 dólares.

Después de la ceremonia de henna de la Sra. Muthukumar, la Sra. Parihar recolectó alrededor de 50 dólares de los 90, y la artista que hizo las piernas de la novia recibió 14 dólares. El resto se destinó a Pushpa Mehndi Arts, un colectivo al cual pertenecían todas las artistas y que ayuda a encontrar clientes y proporciona uniformes, materiales y equipo a las artistas.

La Sra. Parihar ofreció a la Sra. Muthukumar un álbum de diseños para elegir. “Escogí primero los motivos que me gustaron, y luego los diseños geométricos”, dijo la Sra. Muthukumar. “Cómo se combinan y se ejecutan, lo dejé a la experiencia e imaginación del artista”.

La decoración de henna, considerada un símbolo de fertilidad y buena suerte, es omnipresente en las bodas indias. Históricamente, se hacía principalmente en el norte de la India y estaba limitada a la familia. Ahora es otro evento para dar la bienvenida a los invitados durante bodas que se extienden por varios días.

Muchas amigas de la Sra. Muthukumar se presentaron en su evento de henna en Bengaluru, el centro de la industria de alta tecnología de la India. “Esta ceremonia es una ocasión divertida para reunirse. Hemos volado desde diferentes partes del país para estar con la novia y el novio”, dijo Ankita Nanda. Otra amiga de la novia le dijo a una artista que decorara solo el exterior de su mano, para que pudiera seguir sosteniendo su bebida mientras la henna se secaba.

Sapna Jain del colectivo Pushpa Mehndi dijo que las artistas de henna en Bengaluru pueden cobrar hasta 25,000 rupias, o 300 dólares, por arreglar a una novia. Pero esa tarifa es rara; de 90 a 120 dólares es más típico.

Aunque la henna es una parte integral de las ceremonias matrimoniales indias, agrega relativamente poco al costo de una boda, dijo Neethi Shantakumar, planificadora de bodas en Bengaluru.

Los artistas de henna son los únicos proveedores de servicios que tratan tan de cerca con los miembros de una boda, durante un período tan largo y en un entorno semipúblico. A veces, la disparidad de riqueza resulta en que los artistas de henna sean tratados con falta de respeto. La mayoría puede recordar al menos una instancia en la que les haya sucedido.

“Una vez me hablaron de manera grosera y me pidieron que me fuera del lugar”, dijo la Sra. Parihar, quien trabajó en la Sra. Muthukumar, describiendo otro trabajo. “Ese día lloré”.

El prejuicio también es una realidad. La Sra. Shantakumar dijo que algunas de las mejores artistas de henna que conoce son mujeres musulmanas, pero a veces incluso familias aparentemente progresistas se han opuesto a contratar musulmanas.

Sin embargo, Shabana Habeeb, una artista de henna musulmana, dijo que sus interacciones con clientes de otras religiones no representaban el entorno político del país, que se ha vuelto hostil hacia las minorías.

Su sentimiento fue eco por una colega, Fathima Begum. “Las calles son un lugar aterrador para nosotras”, dijo la Sra. Begum. “Pero en los eventos de mehndi a los que vamos, nos tratan como familia.”

Aplicar henna es una actividad común en el hogar para muchas mujeres del norte de la India, así como para mujeres musulmanas de todo el país; por lo tanto, muchas artistas de henna suelen ser de estas comunidades. Muchas también tienden a provenir de familias patriarcales y a serles negadas oportunidades educativas, pero sus habilidades en henna pueden ser una vía para la libertad financiera, la dignidad y el respeto.

La Sra. Parihar, quien ha sido artista de henna profesional durante casi una década, es del Rajasthan en el norte. No recuerda los diseños que llevaba el día de su boda, tenía solo 10 años entonces. (Siguió viviendo con su familia, mudándose con sus suegros solo después de cumplir 21 años).

Su familia tuvo una recepción cuando se mudó, y dijo que pudo lucir un bonito diseño de henna en ese entonces. Tenía esperanzas de convertirse en ingeniera pero no se le permitió estudiar más allá del 12º grado.

Inicialmente, sus suegros se opusieron a su trabajo como artista de henna. También estaban en contra de los tops kurta que debía usar en el trabajo; como era una mujer casada, querían que usara un sari y lo usara para cubrirse la cabeza.

“Con el paso de los años, he tenido éxito en negociar en contra de eso con mis suegros”, dijo la Sra. Parihar, de 33 años, que ahora tiene una hija de 7 años. Dijo que puede ganar aproximadamente 840 dólares por 20 días de trabajo durante la temporada alta de bodas. Sin embargo, el resto del tiempo gana alrededor de 120 dólares al mes. Los ingresos adicionales que aporta a su familia son la única fuente de ahorro para ellos.

“Poco a poco, estoy cambiando las cosas para mí misma”, dijo, “y también para mi hija”.