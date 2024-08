Destacado de aplicaciones independientes: ‘SubManager’ te ayuda a mantener un control de tus suscripciones.

¡Bienvenido a Indie App Spotlight! Esta es una serie semanal de 9to5Mac donde destacamos las últimas aplicaciones en el mundo de las aplicaciones independientes. Si eres un desarrollador y te gustaría que tu aplicación sea destacada, ponte en contacto con nosotros.

SubManager es una aplicación sencilla que te permite mantener fácilmente un seguimiento de todas tus suscripciones en la web. En un mundo donde parece que cada aplicación quiere cobrarte mensualmente por algo, ¡esta herramienta de gestión es realmente útil!

A diferencia de otras aplicaciones que ofrecen ayudarte con las suscripciones, como Rocket Money, SubManager no requiere que enlaces tus cuentas financieras. Eso es genial para la privacidad del usuario, ya que no estás compartiendo un montón de datos de todas tus diferentes cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Sin embargo, también significa que necesitas añadir manualmente cada una de tus suscripciones. Las aplicaciones como Rocket Money no son perfectamente precisas al detectar suscripciones de todos modos, así que no me importa tener que añadir cosas manualmente.

Una vez que tengas todas tus suscripciones añadidas, SubManager tiene una interfaz limpia que te permite verlas todas en una lista, y también hay una pestaña de insights que te dice cuánto gastarás colectivamente ese mes. SubManager también te permite recibir notificaciones antes de que se renueven tus suscripciones, incluso en la versión gratuita, reduciendo cualquier renovación de suscripciones accidental. Por defecto, este recordatorio es un día antes, pero puedes configurarlo tan libremente como desees, hasta 30 días.

Además de eso, la aplicación soporta iCloud Sync, permitiéndote seguir fácilmente tus suscripciones en todos tus dispositivos de Apple sin tener que lidiar con logins. La aplicación es compatible completamente con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro.

Puedes realizar un seguimiento ilimitado de suscripciones de forma gratuita, con la versión de pago que te permite categorizar suscripciones, añadir detalles adicionales como tu método de pago, e importar/exportar archivos JSON y CSV.

El desarrollador también menciona que planean lanzar una actualización en el futuro con características adicionales, como la capacidad de seguir pruebas gratuitas y el soporte para funciones adicionales de Siri e Inteligencia de Apple.

Personalmente, me gusta bastante la aplicación. Me permite llevar un seguimiento de todas mis suscripciones en un solo lugar, similar a como lo harían las suscripciones de la App Store, excepto que también puedo registrar todas mis suscripciones desde la web, que hoy en día tengo bastantes. Es una herramienta que vale la pena añadir si quieres ayudar a gestionar tus gastos.

SubManager es completamente gratuita en la App Store para iOS 16.4 en adelante sin anuncios, y hay una compra única de $4.99 para SubManager+ que desbloquea características adicionales. También hay una opción de SubManager+ que soporta Compartir en Familia por $8.99. Puedes aprender más en su sitio web aquí.