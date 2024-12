Después de una increíble carrera del 578%, ¿Dará este stock de Inteligencia Artificial (IA) un espectáculo en el 2025?

Pronto pondremos el 2024 en los libros de historia, y qué año fue para el mercado de valores. Hasta el momento, el índice S&P 500 ha alcanzado un nuevo máximo histórico en un total de 50 ocasiones. Hay varias razones para este aumento, como una economía resiliente y la expectativa de que la Reserva Federal seguirá bajando las tasas de interés. Sin embargo, quizás la razón más importante sea el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA). Algunos creen que el mercado de valores está en una burbuja, o al menos sobreextendido, y definitivamente hay acciones que parecen sobrevaloradas. Sin embargo, el mercado de la IA es enorme y está creciendo rápidamente, como se muestra a continuación.

El mercado de la IA podría cuadruplicar los ingresos de 2024 para 2030, por lo que las empresas (y los inversores) están compitiendo por una parte de él.

La IA abarca muchas aplicaciones diferentes, una de las cuales es la tecnología de reconocimiento de voz. Esta tecnología se comunica con las personas de manera conversacional y tiene muchas aplicaciones. Una de las principales empresas en este campo es SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), cuya acción ha subido un 578% en 2024 hasta la fecha de este escrito.

¿Continuará esto en 2025?

Las implicaciones financieras del reconocimiento de voz conversacional son enormes. La toma de pedidos en restaurantes drive-thru y el servicio al cliente automatizado ahorrarán a las empresas grandes sumas de dinero en costos de empleados. Empresas conocidas como White Castle, Papa John’s, Applebee’s y muchas más están probando o implementando la tecnología de SoundHound. SoundHound acaba de informar que Torchy’s Tacos implementó la tecnología en sus ubicaciones.

La industria automotriz es otro mercado masivo que utiliza SoundHound. La tecnología accede a una vasta base de datos para responder preguntas como “¿Cuál es la ruta más pintoresca?” “¿Cómo estará el clima en Detroit este fin de semana?” o “¿Dónde hay un restaurante italiano cercano, y cuál es la forma más rápida de llegar allí?” Esto representa un avance significativo desde los días de “llamar a fulanito” y “poner música”.

Creo que la tecnología de reconocimiento de voz como esta pronto se convertirá en el estándar en los drive-thrus y los automóviles. Statista predice que el mercado se duplicará para 2030, como se puede ver a continuación.

Las ganancias están creciendo más rápido que el mercado para SoundHound.

SoundHound informó un aumento del 89% en los ingresos interanuales a $25 millones en el tercer trimestre. También amplió significativamente su base de clientes en 2024. La empresa espera ventas de $82 a $85 millones para 2024, potencialmente duplicando las ventas con $165 millones como la cifra media de guía para 2025. El crecimiento de los ingresos es increíble; sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que la empresa no es rentable y no genera flujo de efectivo positivo de las operaciones. Esto hace que la acción sea más arriesgada que las empresas rentables.

La valuación de SoundHound está en cuestión después de su reciente aumento épico que vio la acción subir un 171% en los últimos 30 días. La empresa se negocia a 33 veces sus posibles $165 millones en ventas para 2025 basado en su capitalización bursátil de $5.5 mil millones en el momento de este escrito. Eso es bastante alto para cualquier empresa, y mucho más para una que no es rentable. Los analistas colocan un precio objetivo promedio en SoundHound de $8.07, muy por debajo del precio actual de $14.62. Estoy entusiasmado con el futuro de SoundHound y recientemente estaba muy optimista sobre la acción; sin embargo, los inversores deberían considerar esperar un retroceso después de este aumento.

Bradley Guichard tiene las siguientes opciones: calls a largo plazo de enero de 2025 de $2 en SoundHound AI. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Después de un increíble aumento del 578%, esta acción de Inteligencia Artificial (IA) deslumbrará en el 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool