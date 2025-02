Después de reprender a los aliados de EE. UU., Donald Trump elogia profusamente al “especial” Keir Starmer.

Desbloquea la newsletter de la Casa Blanca gratis

Donald Trump se ha especializado en despreciar a los aliados tradicionales de Estados Unidos desde que llegó a la Casa Blanca, pero el jueves adoptó un enfoque sorprendentemente nuevo: elogiar a una “fantástica” Gran Bretaña y a su “especial” invitado, Sir Keir Starmer.

El primer ministro del Reino Unido era un “hombre especial”, el rey Carlos era “un hombre hermoso” y la esposa de Starmer, Vic, era “una mujer hermosa y grandiosa”.

Incluso Trump describió el acento de Starmer como “hermoso”.

La muestra de aprecio, llevada a cabo durante varias horas de negociaciones en la Casa Blanca, fue correspondida en algunos eventos de prensa cordiales, en los que ambas partes parecían determinadas a mostrar que era posible tener una relación positiva con Trump.

Starmer, quien trajo una invitación a Escocia para Trump de parte del rey Carlos, describió este honor como “increíble” y “sin precedentes”. La relación, por si alguien no la había entendido, fue repetidamente descrita por Starmer como “especial”.

Hubo sustancia detrás de las palabras melosas: sorprendentemente, Trump respaldó el acuerdo de Starmer para transferir la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio, un acuerdo anteriormente criticado por altos funcionarios de su administración.

Y el presidente de EE. UU. lanzó la posibilidad de un acuerdo comercial entre EE. UU. y el Reino Unido, un pacto frecuentemente discutido en Londres y Washington pero que nunca se ha concretado, como una forma para que Gran Bretaña evite la ofensiva arancelaria de Trump, incluida su amenaza de un impuesto del 25 por ciento sobre las importaciones de la UE.

Pero en el objetivo principal de Starmer en las conversaciones en la Casa Blanca: asegurar un “respaldo” estadounidense para los pacificadores europeos en Ucrania después de un posible acuerdo de paz con Rusia, salió con poco que mostrar después de toda la palabrería.

La afirmación de Trump de que un nuevo acuerdo entre EE. UU. y Ucrania en minerales serviría como un “respaldo” en sí mismo, ya que Rusia no se atrevería a atacar a los trabajadores e intereses económicos estadounidenses, no llegó tan lejos como Starmer hubiera deseado. Y estrictamente en el ámbito militar, Trump declaró: “Los británicos no necesitan mucha ayuda”.

Starmer solo pudo decir que había habido una “discusión muy productiva” sobre el tema, cuando se le preguntó al respecto en la conferencia de prensa que siguió a la reunión. “El acuerdo tiene que venir primero, pero sí, nuestros equipos van a hablar sobre cómo asegurarnos de que el acuerdo se mantenga, perdure y se cumpla”, dijo.

El domingo, el primer ministro del Reino Unido reunirá a los representantes de 18 países en Londres para decidir qué hacer a continuación. ¿Aceptarán Gran Bretaña o sus aliados desplegar pacificadores en Ucrania sin la promesa de apoyo estadounidense?

Starmer parecía mantener la esperanza, elogiando a Trump por “cambiar la conversación” sobre Ucrania.

El primer ministro también podrá afirmar cierta comodidad, si no aliento, en el frente económico.

Trump no llegó a decir que el Reino Unido definitivamente sería eximido de los altos aranceles sobre bienes importados que había estado amenazando y aplicando a los socios comerciales más cercanos de EE. UU.

Pero el presidente bromeó diciendo que Starmer “intentó” convencerlo con fuerza para que el Reino Unido se librara de la situación. Trump dijo que es probable que se conceda una exención de aranceles, siempre y cuando los negociadores en Washington y Londres puedan llegar a un acuerdo comercial que ha sido esquivo durante años.

Ambos, Trump y Starmer, fueron escuetos en los detalles de dicho acuerdo, pero dijeron que podría centrarse en el comercio digital y en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial.

“En lugar de regular excesivamente estas nuevas tecnologías, estamos aprovechando las oportunidades que ofrecen”, dijo Starmer.

Trump dijo que las negociaciones comerciales involucrarán a sus principales funcionarios, incluido JD Vance, el vicepresidente, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y Howard Lutnick, el secretario de Comercio.

“Creo que tendremos dos acuerdos. Un acuerdo para poner fin a la guerra, y creo que vamos a terminar con un gran acuerdo comercial”, dijo Trump.