Después de que Ronald Reagan sobrevivió a un intento de asesinato en 1981, se convirtió en un ‘intocable políticamente’ y en una ‘figura mítica’.

El asesino intento disparar seis tiros en 1.7 segundos, casi quitando la vida a un presidente y cambiando la trayectoria de una presidencia.

Ocurrió en una tarde sombría de marzo de 1981. El presidente Ronald Reagan salía del hotel Washington Hilton después de dar un discurso a un grupo sindical cuando John W. Hinckley Jr. abrió fuego desde su revólver calibre .22.

Al sonar los disparos, los agentes del Servicio Secreto se abalanzaron, y uno de ellos empujó al presidente al limusina esperando, pero no antes de que una de las balas impactara, hiriendo a Reagan en el lado.

Lo que sucedió en las siguientes horas se convirtió en la leyenda presidencial y política. La vida del presidente de 70 años fue salvada por las rápidas acciones de su agente principal del Servicio Secreto, así como la habilidad del personal médico del Hospital de la Universidad George Washington. El coraje de Reagan en esas horas tensas consolidó aún más su relación —y posición política— con el público estadounidense y cambió la forma en que enfrentó el cargo durante los siguientes ocho años.

En la superficie, las similitudes entre 1981 y lo que ocurrió el sábado en Butler, Pennsylvania, cuando un hombre disparó tiros al ex presidente Donald Trump, son sorprendentes. Un hombre disparó varios tiros mientras Trump se dirigía a una multitud en un mitin, y Trump fue alcanzado en la oreja derecha. Trump se agachó detrás de un atril mientras los agentes se apilaron sobre él como escudos humanos. En lo que seguramente será un momento icónico, un Trump ensangrentado levantó un puño desafiante a la multitud mientras los agentes llevaban al candidato presidencial republicano presumiblemente fuera del escenario.

“Inmediatamente supe que algo estaba mal cuando escuché un sonido silbante, disparos, y luego sentí la bala rasgando la piel“, dijo en un comunicado.

La campaña de Trump dijo que estaba “bien” después de haber sido revisado en un centro médico del área. Las autoridades están trabajando para descubrir qué sucedió en Butler.

Como el público descubrió en las horas posteriores al intento de asesinato de Reagan, los informes iniciales pueden estar equivocados. Solo más tarde el público se dio cuenta de lo cerca que estuvo Reagan de morir ese día —su vida había estado en equilibrio de una decisión en un instante y una pulgada.

Fue tan solo 70 días en el primer mandato de Reagan cuando abandonó el Washington Hilton el 30 de marzo después de un discurso a un sindicato y se acercó a su limusina esperando a las 2:27 p.m. Hinckley no podía creer su suerte. Un problemático de 25 años, Hinckley había estado esperando matar al presidente para impresionar a la actriz Jodie Foster. Ahora de alguna manera se encontraba detrás de una cuerda rodeado de espectadores y periodistas —todos no revisado por el Servicio Secreto— a solo 15 pies del presidente.

Sacó su revólver y abrió fuego.

Su primera bala impactó en el secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, y su segunda alcanzó al oficial de policía de D.C. Thomas Delahanty en la espalda.

Al sonar los tiros, el agente del Servicio Secreto Jerry Parr agarró a Reagan y lo empujó hacia la puerta abierta de la limusina blindada. La tercera bala de Hinckley voló alto. La cuarta golpeó al agente del Servicio Secreto Tim McCarthy en el pecho mientras se interponía entre el presidente y el pistolero.

La quinta bala impactó en la ventana blindada de la limusina. La bala final de Hinckley rebotó en el costado de la limusina, aplanándose en forma de una moneda de diez centavos e impactando a Reagan a cinco pulgadas por debajo de su axila izquierda. Parr se zambulló detrás del presidente y la puerta se cerró de golpe. Parr ordenó a la limusina dirigirse a la Casa Blanca.

Parr no sabía que Reagan había sido alcanzado. Pero cuando el presidente se quejó de dolor en su pecho y Parr notó sangre espumosa en sus labios, el agente ordenó a la limusina dirigirse al hospital de la Universidad George Washington. Allí, Reagan insistió en caminar al hospital por su propia cuenta pero se desplomó como un peso muerto en el pasillo.

Los doctores y enfermeras ubicaron sus heridas. Sin embargo, no pudieron detener el sangrado de Reagan, forzando a los cirujanos a operar para detenerlo. Reagan perdió más de la mitad de su volumen de sangre ese día antes de que el sangrado fuera contenido. Los cirujanos removieron la bala alojada a solo una pulgada del corazón del presidente.

Como se detalla en mi libro, Rawhide Down: The Near Assassination of Ronald Reagan, el tiroteo generó una enorme simpatía del público estadounidense hacia Reagan, quien pasó 13 días en el hospital antes de regresar a la Casa Blanca. Pero hizo algo más —creó un lazo entre el presidente y el público. Habían visto a un presidente que actuó con gracia y coraje. Escucharon que había hecho chistes con sus médicos y enfermeras mientras luchaban por salvar su vida y buscaban aliviar la ansiedad de sus seres queridos.

Tumbado en una camilla en la sala de trauma, un tubo en el pecho drenando sangre de su lado, Reagan intentó calmar a su esposa, Nancy, con una broma.

“Cariño, olvidé agacharme”, le dijo, tomando una línea prestada del boxeador Jack Dempsey que le dijo a su propia esposa después de perder el campeonato de peso pesado de 1926.

Bromeó con asesores mientras lo llevaban al quirófano. Y justo antes de ser sedado para la cirugía, dijo a sus cirujanos: “Espero que todos sean republicanos”.

El Dr. Joseph Giordano, un demócrata liberal, respondió: “Hoy, Sr. Presidente, todos somos republicanos”.

La Casa Blanca no perdió tiempo asegurándose de que esas líneas fueran entregadas a la prensa. Como David Broder, un periodista político del Washington Post, escribiría dos días después: “Lo que le sucedió a Reagan el lunes es de lo que se hacen las leyendas”.

Tres décadas después, Broder se mantuvo firme en esa evaluación. “Era políticamente intocable a partir de ese momento”, dijo Broder en una entrevista. “Se convirtió en una figura mítica”.

