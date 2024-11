Después de que los votantes la rechazaron rotundamente, eligiendo a Donald Trump, ¿cuál es el siguiente paso para la agenda climática radical?

La victoria electoral resonante de Donald Trump no solo marca el fin de la era Obama-Biden, sino también el principio del fin de la agenda climática radical.

Después de todo, un candidato prometió “¡Perforar, bebé, perforar!” mientras que el otro había llamado al cambio climático una “amenaza existencial para lo que somos como especie”.

Los votantes tenían una elección clara y eligieron en consecuencia.

El futuro del movimiento climático es nublado en el mejor de los casos.

La próxima administración de Trump promete eficiencia gubernamental, responsabilidad y restricciones fiscales.

No hay políticas más derrochadoras con peores resultados que las políticas verdes.

Considere la llamada Ley de Reducción de Inflación, la cual el presidente Biden finalmente admitió como “la ley de cambio climático más significativa jamás”, incluso confesando: “Deberíamos haberla nombrado como era”.

Cuando Kamala Harris en el debate presidencial destacó la inversión de $1 billón en la economía verde, los votantes vieron el brusco aumento de los precios de la electricidad y los alimentos.

Donde Harris se jactaba de invertir en vehículos eléctricos, con empresas como Stellantis recibiendo más de $1 mil millones en subvenciones federales, los votantes vieron a esa misma Stellantis cerrando plantas en Michigan y Arizona.

Y cuando se les dijo a los estadounidenses que en realidad no hay un mandato de vehículos eléctricos, incluso cuando la administración de Biden-Harris implementó mandatos que obligan a los fabricantes a pasar a vehículos eléctricos, los votantes vieron a través de la falsa palabrería.

Los demócratas y su agenda de cambio climático fueron rechazados abrumadoramente por los votantes, y como fuerzas políticas perennes, necesitan nuevos mensajes y mensajeros. La pregunta es: ¿Hacia dónde irán?

Una dirección es el camino de Josh Shapiro. Una vez en la lista corta para la selección del compañero de fórmula vicepresidencial de Harris, el gobernador de Pensilvania se ha moderado considerablemente, especialmente en energía.

Los trabajadores del estado de Keystone se sintieron particularmente objetivados por la guerra energética del gobierno de Biden con medidas punitivas sobre el carbón y una “pausa” no sensata en las exportaciones de gas natural.

Shapiro manejó bien la situación, sin ceder por completo y alienar a los medio millón de trabajadores de la energía de Pensilvania, ni entregando la agenda climática lo suficiente como para enojar a los ricos liberales blancos de los suburbios de Filadelfia.

Una pregunta que perdurará para siempre en las mentes de los expertos políticos y encuestadores, así como de los operativos demócratas: ¿Qué hubiera pasado si Harris hubiera elegido a Shapiro?

¿Habría evitado que el muro azul girara sorprendentemente al rojo? ¿Habría puesto los 19 votos electorales de Pensilvania del lado de Harris y la hubiera impulsado hacia la victoria?

¿Es este enfoque más moderado el futuro de la agenda verde, con el Partido Demócrata necesitando conectarse con los votantes fuera de las costas y las ciudades?

La otra dirección es el camino de Gavin Newsom. Una vez en la lista corta para reemplazar a Biden en lo alto de la boleta, el gobernador de California ha intensificado la política del cambio climático.

Mientras Harris se jactaba de la producción récord de petróleo en septiembre, Newsom firmó una legislación que lo restringe aún más en California. Mientras Harris cambió de opinión sobre el fracking en octubre, la prohibición estatal de fracking de Newsom entró en vigor.

Incluso después de las elecciones con todos los datos y encuestas de salida mostrando un sentimiento nacional muy claro, Newsom prometió “a prueba de Trump” California, ofreciendo los mismos créditos fiscales a los vehículos eléctricos a nivel estatal si (y cuando) Trump elimina los federales (excepto para los de Tesla).

A pesar de que California sea el estado con más deuda, las tarifas de electricidad en segundo lugar más altas, los precios de la gasolina más altos, los mandatos verdes más restrictivos y la mayor éxodo de población, Newsom no se está moderando en lo más mínimo. ¿Sufriría la agenda verde, y el Partido Demócrata, de una falta de fervor intransigente?

Esos son caminos muy diferentes y nuevamente, los votantes tendrán una elección.

Pero los datos son muy claros. El pueblo estadounidense no se preocupa por la agenda verde.

En la encuesta previa a las elecciones de Gallup, un 26% de los encuestados calificaron el cambio climático como “no importante en absoluto”, y un 50% le dio poca importancia en general. La única cuestión que tuvo peor resultado fue “derechos de los transexuales”.

Dado el espacio que ambos temas ocupan en las noticias y el discurso liberal, razonablemente se pensaría que son prioridades nacionales.

Resulta que los votantes se preocupan más por el verdadero aumento en el precio de los huevos que por un aumento hipotético en el nivel del mar. Esto no sorprende a nadie que viva en el mundo real.

Como problema político, el cambio climático no va a ningún lado. Ya sea que los defensores se moderen como Shapiro o se mantengan firmes como Newsom, una cosa es segura: A partir de enero, los días de subvenciones y mandatos federales han terminado.

A medida que las políticas energéticas de Trump toman forma, junto con la falta de apoyo federal para iniciativas verdes, la histeria climática puede haber llegado a su fin. Esto es excelente para América y el mundo.

Daniel Turner es el fundador y director ejecutivo de Power The Future, una organización sin fines de lucro nacional que aboga por los empleos en energía estadounidenses.

Twitter: @DanielTurnerPTF