Después de preocupaciones de India y Estados Unidos, Sri Lanka dice que no prohibirá los barcos extranjeros en los puertos | Noticias de la India

COLOMBO: Sri Lanka ha decidido levantar a partir del próximo año una prohibición de visitas de barcos de investigación extranjeros impuesta después de fuertes preocupaciones de seguridad planteadas por India y EE. UU. tras frecuentes solicitudes de atraque de modernos barcos de vigilancia chinos, informó la prensa japonesa. El cambio de posición fue comunicado por el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Ali Sabry, a la NHK World Japan. Con el aumento de la presencia de barcos de investigación chinos en el Océano Índico, Nueva Delhi expresó preocupación de que pudieran ser barcos espía e instó a Colombo a no permitir que esos barcos atraquen en sus puertos. Después de la preocupación expresada por India, Sri Lanka prohibió la entrada de barcos de investigación extranjeros que quisieran atracar en su puerto en Ene. A principios de este año, se hizo una excepción para un barco chino, pero se dijo que la prohibición continuaría de lo contrario. Sabry dijo que su gobierno no puede tener reglas diferentes para diferentes países y solo bloquear a China. Añadió que su país no tomará partido en una disputa entre otros, informó la NHK World Japan en un informe del viernes. El plazo se extiende hasta Ene del próximo año. Sri Lanka luego no prohibirá más la entrada de barcos de investigación extranjeros a sus puertos el próximo año, dijo Sabry. Se permitió el atraque de dos barcos espía chinos en puertos de Sri Lanka en 14 meses hasta Nov de 2023, uno solicitado por reabastecimiento y el otro para investigación. Link de la fuente