Después de la condena de Trump, un mundo cauteloso espera las consecuencias.

“Dado que la administración de Trump no prestó suficiente atención en construir asociaciones con estados afines en Asia,” dijo Aries A. Arugay, el presidente del departamento de ciencias políticas de la Universidad de Filipinas Diliman, “un segundo mandato de Trump pondrá en peligro el impulso logrado por las revitalizadas relaciones Estados Unidos-Filipinas.”

Pero Bilahari Kausikan, un exdiplomático de Singapur, advirtió contra la equiparación de los valores americanos con los asiáticos.

“Estructuramos nuestra relación con EE.UU. mucho más en base a intereses comunes que a valores comunes,” dijo. “Y las personas que están muy molestas por la perspectiva de Trump, ya sea en Europa o en EE.UU., o personas que sienten que él no comparte sus valores, en primer lugar nosotros no compartimos los valores, no todos de todos modos.”

El veredicto en contra del Sr. Trump se produjo cuando India estaba terminando su temporada de elecciones de 44 días. Manoj Jha, un político de la oposición, dijo que el Primer Ministro Narendra Modi de India, quien se postula para un tercer mandato, ha empleado algunas de las mismas tácticas que Trump al “demonizar a una parte de su propia población.”

“Ellos prosperan en el miedo,” dijo el Sr. Jha.

En al menos un aspecto: la enjuiciación de ex líderes, el resto del mundo está mucho más adelantado que Estados Unidos. Corea del Sur, donde cuatro ex presidentes han sido condenados por corrupción y abuso de poder, ha convertido en algo así como un deporte nacional encarcelar a líderes deshonrados. Los ex presidentes franceses Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac fueron condenados por corrupción.

Jacob Zuma, el ex presidente de Sudáfrica, ha sido acusado de lavado de dinero, entre otros crímenes. Y Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a años de prisión por corrupción después de liderar Brasil. Sus condenas fueron eventualmente anuladas. Ahora es nuevamente presidente del país.

Camille Elemia, Choe Sang-Hun, Motoko Rich, Alexandra Stevenson, Sui-Lee Wee y Sameer Yasir contribuyeron con la información.

