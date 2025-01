Después de haber recaudado $2.5 mil millones, el oleoducto de OPV de Omán enfrenta una prueba crucial.

Los ingresos récord de $2.5 mil millones provenientes de nuevas ventas de acciones ayudaron a que Omán superara a mercados como el Reino Unido el año pasado, pero el sultanato enfrenta una prueba temprana del apetito de los inversores en 2025.

El plan del Grupo Asyad, respaldado por la Autoridad de Inversiones de Omán, de vender al menos un 20% de su unidad de envíos viene en medio de inicios moderados para dos ofertas públicas iniciales, incluido el mayor acuerdo de Muscat hasta la fecha. La IPO de Asyad Shipping también servirá como indicación de la capacidad del gobierno para ejecutar su programa de desinversión, para el cual ha destinado alrededor de 30 activos.

“El éxito de Asyad será un catalizador muy necesario para muchas más IPO en el sultanato,” dijo Nishit Lakhotia, jefe de investigación en SICO Bank. Las ofertas recientes de Omán decepcionaron a los inversores que buscaban obtener ganancias rápidas al revender acciones después de la cotización, agregó.

Las acciones de OQ Exploration & Production SAOG han caído un 17% desde su cotización en octubre, mientras que las acciones de OQ Base Industries SAOG se mantienen prácticamente planas desde su debut el mes pasado. Las empresas que se hicieron públicas en 2023 también han tenido dificultades: OQ Gas Networks SAOC ha bajado un 6% y Abraj Energy Services SAOG cotiza casi un 4% más bajo.

La débil perspectiva de los precios del petróleo puede haber afectado el apetito por las recientes IPO de Omán, que estaban vinculadas a los sectores del petróleo y productos químicos, según Hasnain Malik, estratega de mercados emergentes y fronterizos de Tellimer.

Desde octubre, el índice de referencia MSX 30 de Omán ha caído un 3%, mientras que el índice combinado de países GCC de MSCI ha subido casi un 4% y los futuros del crudo Brent han aumentado un 7.5%.

Asyad Shipping proporciona servicios de transporte marítimo para exportaciones clave, haciendo que el negocio sea “relativamente seguro y estable”, según Lakhotia. Una política de dividendos generosa también puede ayudar a atraer inversores, dijo.

Oman se encuentra unos años atrás de sus pares regionales Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en su programa de desinversión y su impulso para desarrollar sus mercados de capitales. La Bolsa de Valores de Muscat es una de las bolsas más pequeñas de la región, con una capitalización de mercado de poco más de $31 mil millones, según datos recopilados por Bloomberg.

En agosto, el regulador de los mercados de capitales del país aprobó medidas para impulsar las cotizaciones del sector privado y la liquidez secundaria. “Las reformas están todas en su lugar para actuar como un catalizador,” dijo Lakhotia.

El sultanato también está buscando una actualización a estado de mercado emergente. Actualmente, Omán y Bahréin son los únicos países en el Consejo de Cooperación del Golfo de seis naciones no clasificados como mercados emergentes por MSCI Inc.

Omán tiene “un largo camino por recorrer” para cumplir con los requisitos de capitalización de mercado necesarios para la actualización, dijo James Swanston, economista de Capital Economics Ltd. Pero un panorama económico en mejora está comenzando a aumentar el atractivo del país, dijo.

Las valuaciones estiradas, culpables de una serie de listados decepcionantes en Medio Oriente, podrían ser un factor en Omán también. Asyad Shipping está considerando buscar una valuación de al menos $1 mil millones en su IPO, según informó Bloomberg News.

Debuts sólidos de Nice One Beauty Digital Marketing Co. y Almoosa Health Co. en Arabia Saudita muestran que hay mucho apetito por jugadas del sector privado en la economía nacional del Golfo, dijo Malik de Tellimer. “Esto no debería impedir que Omán realice más privatizaciones, solo quizás no a las valuaciones tan altas como esperaba anteriormente.”

