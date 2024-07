Después de Covid y los Juegos Olímpicos, Yuriko Koike lista para un tercer mandato como gobernadora de Tokio.

Hace 24 minutos

Por Toby Luckhurst, BBC News, Londres

Imágenes de Getty

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, gana un tercer mandato

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, está segura de ganar un tercer mandato consecutivo en las elecciones gubernamentales del domingo, según las encuestas a pie de urna.

La primera mujer gobernadora de Japón más poblada de la ciudad, de 71 años, asegurará su posición por otros cuatro años.

Su victoria será un alivio para el luchador primer ministro Fumio Kishida y su Partido Liberal Democrático (PLD), que respaldó a la mujer de 71 años para ganar un tercer mandato.

Fue elegida en 2016 y ganó su segundo mandato en 2020. La gobernadora conservadora guió exitosamente a la ciudad a través de la pandemia de coronavirus y los Juegos Olímpicos de verano retrasados en 2021.

La caída de la fertilidad en Japón se convirtió en un tema importante durante esta campaña, y la candidata victoriosa tendrá que trabajar arduamente para mejorar la alarmantemente baja tasa de natalidad de Tokio. Con solo 0.99 hijos por mujer de entre 15 y 49 años, es la más baja de cualquier región a nivel nacional.

Su nombramiento la convierte en una de las mujeres más poderosas de la política japonesa, con Tokio representando aproximadamente el 11% de la población y contribuyendo a casi el 20% del PIB total del país.

También la pone a cargo del presupuesto de la ciudad, que aumentó a un asombroso 16.55 billones de yenes (100 000 millones de dólares; £ 80 000 millones) en este año fiscal.

La Sra. Koike, de 71 años, obtuvo más del 40% de los votos según Reuters.

Inesperadamente, Shinji Ishimaru, de 41 años, ex alcalde de una ciudad en la prefectura de Hiroshima, quedó en segundo lugar, una posición que se pensaba estaba garantizada para Renho Saito.

La Sra. Renho, de 56 años, apoyada por el Partido Democrático Constitucional de Japón (CDPJ), quedó en tercer lugar.

Se cree que el éxito del Sr. Ishimaru se debe a su movilización de jóvenes votantes a través de un gran seguimiento en línea. Su campaña también se centró en promover la economía y la industria de Tokio.

¿Quién es Yuriko Koike?

Yuriko Koike comenzó su carrera como periodista, trabajando como presentadora de noticias de televisión antes de pasar a la política a principios de la década de 1990.

Pero no fue hasta 2016 que alcanzó verdadera prominencia nacional después de ganar la gobernación de Tokio por primera vez. No fue la candidata oficial del PLD, pero aún logró ganar cómodamente, obteniendo más de 2.9 millones de votos para convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo.

“Dirigiré la política de Tokio de una manera sin precedentes, un Tokio que nunca has visto”, prometió la Sra. Koike a sus seguidores en la noche de las elecciones.

Oficialmente dejó el PLD en 2017 para establecer su propio partido político, aunque cuenta con el apoyo de muchos en el partido, que la respaldaron en la carrera de 2024.

Yuriko Koike se convirtió en la primera gobernadora femenina de Tokio en 2016.

La Sra. Koike prometió enfocarse en temas locales durante su mandato, incluida la lucha contra el hacinamiento en el transporte público, así como la cultura de exceso de trabajo en la ciudad. Pero fueron los temas globales los que dominaron su tiempo en el cargo.

La emergencia de Covid-19 obligó a Tokio a retrasar sus Juegos Olímpicos de verano, planeados para 2020. La Sra. Koike ganó un segundo mandato ese año después de su exitoso manejo de la pandemia, y recibió más elogios por organizar los Juegos retrasados, celebrados en la ciudad en 2021 a la sombra del coronavirus.

Sin embargo, la Sra. Koike no ha escapado de escándalos. Una acusación de que nunca se graduó de la Universidad de El Cairo, reportada por primera vez durante su primer mandato, nunca se ha desvanecido por completo. A pesar de los repetidos desmentidos de ella y de una declaración confirmando su graduación de la universidad, los informes de que falsificó sus documentos de graduación persistieron durante su intento de un tercer mandato gubernamental.

Los oponentes también la criticaron por no cumplir con sus promesas en Tokio. Los trenes siguen estando abarrotados y la cultura de exceso de trabajo sigue siendo un problema, dicen.

De los 56 candidatos entre los que los votantes tuvieron que elegir, se esperaba que Renho Saito fuera la principal oponente de la Sra. Koike.

La ex miembro de la Cámara Alta fue respaldada por el principal partido de oposición, el Partido Democrático Constitucional, así como por el Partido Comunista Japonés y el Partido Socialdemócrata.

La Sra. Renho abandonó el PDC antes de que comenzara la campaña oficial el 20 de junio. Perdió su escaño en la Cámara Alta cuando presentó su candidatura.

Renho se presentó como independiente contra la Sra. Koike.

Ascendió a liderar el grupo de centro-izquierda en 2016 como su primera líder femenina, pero renunció un año después debido a los malos resultados en las elecciones prefectorales de Tokio.

Los medios japoneses proyectaron la carrera como una guerra de proxy entre los partidos nacionales, ya que la titular conservadora fue desafiada por la política de oposición de tendencia izquierdista.

La elección gubernamental también se llevó a cabo en medio de un clima de desconfianza generalizada hacia la política. Los críticos dicen que esto está vinculado en parte a las dificultades económicas de los japoneses seguidas por el fin del largo período histórico de deflación y la debilitación del yen.