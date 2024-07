Desprecio mientras la PM Sheikh Hasina llora por los daños en la estación de tren.

Bangladesh’s líder ha sido acusada de llorar “lágrimas de cocodrilo” después de que fue fotografiada llorando en una estación de tren que fue destruida durante protestas contra el gobierno. Al menos 150 personas han sido asesinadas como resultado de enfrentamientos en todo el país entre la policía y estudiantes universitarios, con las fuerzas de seguridad acusadas de un uso excesivo de la fuerza. Los manifestantes habían estado pidiendo que se eliminaran las cuotas en los empleos gubernamentales. En línea, muchos acusaron a la Sra. Hasina de no expresar el mismo nivel de simpatía hacia aquellos que habían muerto o sus familias. Las imágenes fueron tomadas durante la visita de la Sra. Hasina a una estación de metro en la ciudad de Mirpur el jueves, donde las máquinas expendedoras de boletos y la estación de control de señales quedaron destrozadas. “¿Qué tipo de mentalidad los lleva a destruir instalaciones que facilitan la vida de las personas? La ciudad de Dhaka estaba atascada con tráfico. El metro ofrecía alivio. No puedo aceptar la destrucción de esta instalación de transporte hecha con tecnología moderna”, citó el diario bangladesí The Business Standard a la primera ministra diciendo. Estos comentarios generaron la ira de los usuarios de internet de Bangladesh. “Perdimos [cientos] de estudiantes. Pero la PM Sheikh Hasina tuvo tiempo de ir a ‘llorar’ por un metro, no por las personas que no volverán nunca más”, dijo un usuario de Twitter. “Derramando lágrimas de cocodrilo por una vía férrea mientras otros [han muerto]…” otro comentó. El periodista Zulkarnian Saer, quien en el pasado ha criticado al gobierno, dijo: “Hasina tuvo tiempo de visitar la estación de tren vandalizada, pero no visitó a [las familias] de los estudiantes… asesinados [durante las protestas]”. Algunos llamaron a las fotografías un intento de desviar la atención de las muertes en las protestas. “Sin duda, ella fue allí para … llamar la atención y obtener empatía”, dijo un usuario de Facebook. Se acusó a las fuerzas de seguridad de usar una fuerza excesiva para sofocar la agitación, pero la Sra. Hasina en cambio culpó a sus opositores políticos por la ola de violencia. Su gobierno está trabajando para “suprimir a estos militantes y crear un mejor ambiente”, dijo la mujer de 76 años a principios de esta semana, añadiendo que fue “forzada” a imponer un toque de queda por seguridad pública. Las protestas, en su mayoría de estudiantes universitarios, comenzaron hace aproximadamente dos semanas por las cuotas impuestas en los empleos gubernamentales. Bangladesh había reservado anteriormente alrededor del 30% de sus empleos gubernamentales bien remunerados para familiares de aquellos que lucharon en la guerra del país por la independencia de Pakistán en 1971. El domingo, el tribunal superior de Bangladesh eliminó la mayoría de estas cuotas y decidió que el 93% de los puestos ahora se llenarían por mérito, cumpliendo una demanda clave de los manifestantes. La ola de disturbios es una prueba sin precedentes para la Sra. Hasina, quien aseguró su cuarto mandato consecutivo como primera ministra en enero, en una elección controvertida boicoteada por los principales partidos de oposición del país. Analistas políticos dijeron a la BBC que el régimen autoritario de la Sra. Hasina y la “sobrepolitización” de la guerra de independencia de Bangladesh de Pakistán en 1971 han enfurecido a grandes sectores de la sociedad. La conectividad limitada a internet se restableció el martes después de un apagón nacional desde el pasado jueves. Algunos líderes estudiantiles han jurado continuar protestando para exigir justicia para los manifestantes asesinados y detenidos en los últimos días. También buscan la renuncia de ministros del gobierno y una disculpa de la Sra. Hasina.