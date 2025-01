Desplazados palestinos regresan a casa en el norte de Gaza mientras se mantiene el alto el fuego entre Israel y Hamas: Actualizaciones en vivo

Los cese de fuego en Gaza y Líbano probablemente se mantendrán por ahora, a pesar de haber sido probados al límite durante el fin de semana, porque todas las partes quieren evitar un enfrentamiento a gran escala al menos durante unas semanas, dijeron los analistas.

En el sur del Líbano, las tropas israelíes permanecieron en posición más allá del plazo del domingo para su retiro, en medio de afirmaciones israelíes de que Hezbollah había roto su propia promesa de abandonar la zona. En Gaza, Hamas no logró liberar a una rehén femenina que Israel esperaba que fuera liberada el sábado, lo que llevó a Israel a retrasar el retorno acordado de los palestinos desplazados a sus hogares en el norte de Gaza.

Pero incluso cuando cada parte acusaba a la otra de incumplir sus acuerdos, dijeron los analistas, tanto Israel como sus oponentes tenían razones para mantenerse flexibles y pasar por alto temporalmente las transgresiones del otro.

Hezbollah, aunque está enojado con Israel por mantener tropas en el sur del Líbano, correría el riesgo de un devastador contraataque israelí si renueva sus ataques con cohetes a las ciudades israelíes. Hamas quiere retener el poder en Gaza y corre el riesgo de perderlo si vuelve la guerra. E Israel necesita mantener el acuerdo actual en Gaza el tiempo suficiente para liberar al menos a otras dos docenas de rehenes. Los líderes israelíes también parecen ansiosos por complacer al presidente Trump, quien hizo campaña con la promesa de mantener la paz en Oriente Medio.

Ilustrando su deseo de prolongar la tregua en Gaza, Israel y Hamas parecían resolver la crisis del fin de semana cerca de la medianoche del domingo. El gobierno de Qatar, mediador entre las partes, dijo que la rehén femenina, Arbel Yehud, sería liberada esta semana junto con otras dos que serían liberadas antes de lo programado. A cambio, Israel dijo que permitiría que los palestinos desplazados regresaran al norte de Gaza el lunes por la mañana.

En cuanto al Líbano, la Casa Blanca anunció que la tregua allí se extendería hasta el 18 de febrero, aunque no hubo comentarios inmediatos de Israel o Hezbollah. La oficina del primer ministro libanés confirmó la extensión.

Aaron David Miller, ex negociador estadounidense en las conversaciones de paz de Oriente Medio, dijo: “Van a superar las próximas semanas; más allá de eso, es una incógnita.”

“Estos no son acuerdos entre Estados Unidos y Suiza. Son acuerdos que dependen de que cada lado dé al otro cierta discreción y margen de maniobra”, agregó. “Esa es su debilidad, pero también su fortaleza.”

Ese margen de maniobra finalmente permitió que ambas treguas sobrevivieran el fin de semana, incluso cuando las tropas israelíes dispararon y mataron a personas tanto en Líbano como en Gaza que intentaban regresar a áreas aún controladas por Israel.

El Ministerio de Salud libanés dijo que 22 personas habían sido asesinadas por disparos israelíes en el sur del Líbano, y la agencia de noticias de la Autoridad Palestina dijo que una persona había sido asesinada en Gaza mientras grandes multitudes en ambos lugares se reunían cerca de las tropas israelíes, exigiendo volver a casa.

Pero para el lunes por la mañana, la confrontación en Gaza parecía estar lista para aliviarse. En el Líbano, Hezbollah emitió un comunicado elogiando a los residentes que intentaban regresar y pidiendo a las potencias extranjeras que obliguen a Israel a retirarse. Pero Hezbollah no reanudó su fuego de cohetes.

Los analistas dicen que Hezbollah es poco probable que corra el riesgo de más pérdidas mientras su liderazgo está diezmado y su benefactor, Irán, está debilitado. Además, la principal ruta de suministro de armas del grupo, a través de Siria, fue bloqueada en diciembre cuando el presidente sirio, Bashar al-Assad, un aliado de Hezbollah, fue derrocado por los rebeldes.

Los comandantes de Hezbollah “todavía tienen algunos cohetes, tienen algunas armas, pueden hacer algo”, dijo Hanin Ghaddar, una analista libanesa del Instituto de Política del Cercano Oriente, un grupo de investigación de asuntos exteriores.

“Pero es suicida si lo hacen, porque saben que cualquier tipo de ataque de Hezbollah en Israel significa que Israel aprovechará la oportunidad para volver con todo y aniquilar lo que queda de ellos”, agregó la Sra. Ghaddar.

Hezbollah también probablemente tenga cuidado de perder el apoyo entre su base de musulmanes chiítas, especialmente en las elecciones parlamentarias del próximo año, dijo la Sra. Ghaddar. La comunidad chiíta del Líbano pagó el mayor precio por la decisión de Hezbollah de ir a la guerra con Israel en octubre de 2023 en solidaridad con su aliado Hamas. Los pueblos y aldeas chiítas en el sur del Líbano soportaron el peso de la campaña aérea y la invasión terrestre de Israel que siguió.

“Si los chiítas no votan por ellos, este es el fin de Hezbollah”, dijo la Sra. Ghaddar, autora de un libro sobre la relación de Hezbollah con su base. “Realmente no pueden hacer nada si no saben al 100 por ciento que la comunidad chiíta los va a apoyar”.

Dado que Hezbollah es menos probable que reanude los combates, la tregua de Gaza se considera la más frágil de las dos.