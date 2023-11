Despido del director del museo en Hungría en represión a las representaciones L.G.B.T.Q.

When a far-right member of Hungary’s Parliament invited the media to watch her shred a book of fairy tales that included a gay Cinderella three years ago, the media largely ignored the event. However, what began as an attempt at a fringe anti-LGBTQ+ campaign has now morphed into a nationwide movement led by the government to restrict depictions of gay and transgender people.

The campaign has left booksellers feeling unsettled. They have been ordered to shrink-wrap works that “popularize homosexuality” in order to prevent young readers from browsing them and also rattled one of Hungary’s premier cultural institutions.

The director of the Hungarian National Museum was recently fired for hosting an exhibition of news photographs showcasing, among other things, men in women’s clothing and for disputing his staff’s legal right to bar anyone under 18 from attending the exhibition.

The exhibition, part of the World Press Photo Foundation show that runs annually in Amsterdam, had been displaying content deemed to promote homosexuality or gender fluidity for weeks. The museum found itself in the midst of a controversy when Ms. Duro noticed a handful of images showing older gay men in the Philippines that were shot on assignment for The New York Times, igniting a sense of conflict in Hungarian culture.

With the upcoming general elections, questions are being raised as to whether Hungary is seeing a resurgence of the censorious fever reminiscent of Hungary’s Communist past that permeates Eastern Europe. Hungary has been a member of the European Union for nearly two decades and is famed for its culture.

Cuando un miembro de extrema derecha del Parlamento de Hungría invitó a los medios a verla romper un libro de cuentos de hadas que incluía a una Cenicienta homosexual hace tres años, los medios en gran parte ignoraron el evento. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de una campaña contra la comunidad LGBTQ + se ha transformado en un movimiento nacional liderado por el gobierno para restringir las representaciones de personas gay y transgénero.

La campaña ha dejado a los libreros inquietos. Se les ha ordenado envolver en plástico obras que “popularizan la homosexualidad” para evitar que los jóvenes las examinen y también ha sacudido una de las principales instituciones culturales de Hungría.

El director del Museo Nacional de Hungría fue despedido recientemente por organizar una exposición de fotografías de noticias que mostraban, entre otras cosas, a hombres vestidos de mujer y por disputar el derecho legal de su personal a prohibir la entrada a cualquier persona menor de 18 años de la exposición.

La exhibición, parte del espectáculo anual de la Fundación World Press Photo que se celebra en Ámsterdam, había estado mostrando contenido destinado a promover la homosexualidad o la fluidez de género durante semanas. El museo se encontró en medio de una controversia cuando la Sra. Duro notó un puñado de imágenes que mostraban a hombres gay mayores en Filipinas que fueron tomadas en una asignación para The New York Times, encendiendo un conflicto en la cultura húngara.

Con las próximas elecciones generales, surgen preguntas sobre si Hungría está viendo un resurgimiento de la fiebre censora que recuerda al pasado comunista de Hungría que permea Europa del Este. Hungría ha sido miembro de la Unión Europea durante casi dos décadas y es famosa por su cultura.

