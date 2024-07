Despejada tierra en la ciudad principal por valor de Rs 2,000 crore de intrusos | Noticias de India

NUEVA DELHI: En una importante operación de desalojo contra la ocupación de tierras públicas, la Oficina de Tierras y Desarrollo (L&DO) bajo el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos de la Unión despejó casi 15 acres de tierra en Khyber Pass en la zona de Civil Lines el sábado.

Fuentes dijeron que el valor de mercado actual del gran terreno de alrededor de 32 acres, incluida la porción despejada, en la zona se estima en más de Rs 2,000 crore.

La tierra Nazul (tierra del gobierno) es propiedad de la L&DO y fue entregada al ministerio de defensa en 1935. Existían barracones, conocidos como Khyber Pass Hostel, para el alojamiento del personal de apoyo del personal de defensa. La porción despejada tiene un valor de alrededor de Rs 1,000 crore.

Los funcionarios dijeron que aunque el desalojo iba a comenzar el 4 de marzo, fue detenido por orden del Tribunal Superior de Delhi.

Después de que el asunto fuera examinado detenidamente por el Tribunal Superior de Delhi y se dictara una sentencia el 9 de julio confirmando la orden de desalojo, la L&DO llevó a cabo el desalojo el sábado.

Agregaron que no se puede permitir que tierras tan valiosas sean ocupadas por unos pocos individuos en beneficio de unos pocos a costa del gobierno. El desalojo se llevó a cabo con el apoyo de la Policía de Delhi, la administración de Delhi, la Corporación Municipal de Delhi y el Departamento de Obras Públicas Central, dijeron las fuentes.

Algunos de los ocupantes habían llevado el asunto al Tribunal Superior de Delhi buscando alivio después de que la L&DO hubiera emitido un aviso público a los ocupantes el 1 de marzo de 2024 para desocupar.

Los ocupantes habían afirmado que los hostales fueron asignados a sus padres y abuelos hace unos 70 años y, por lo tanto, tenían derecho a una reubicación.

Desafiando el aviso de desalojo, los demandantes habían suplicado ante el Tribunal Superior de Delhi que no podían ser desalojados siguiendo el debido proceso legal ya que fueron inducidos por los “Oficiales de las Fuerzas Armadas” para atender a sus necesidades y estaban pagando alquileres.

El tribunal superior, en su orden, tomó nota de que los demandantes no presentaron ningún documento que mostrara quién los había inducido y dijo que como este problema requería la presentación de pruebas, los demandantes debían presentar una demanda y presentar pruebas para demostrar que fueron inducidos legalmente por personas competentes para hacerlo.

Confíando en la declaración jurada de los demandantes, que mencionaba que no habían pagado alquiler después de 2001, el Tribunal Superior observó que los “demandantes no pueden ser considerados como ocupantes legales de la tierra en cuestión y son intrusos de categoría”. También rechazó el argumento de que los demandantes fueron inducidos legalmente y que son ocupantes autorizados.

Al desestimar la petición, el tribunal dijo que “no encuentra ninguna razón” para anular el aviso fechado el 1 de marzo de 2024.

