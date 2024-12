Despedido el servidor de D.C. por negarse a servir a funcionarios de Trump.

Una camarera de un restaurante en el área de Washington, D.C. ha sido despedida después de expresar su opinión sobre posiblemente negarse a servir a funcionarios entrantes de la administración Trump.

“Personalmente me negaría a servir a cualquier persona en el cargo que sé que es un traficante de personas o que intenta deportar a millones de personas”, dijo Suzannah Van Rooy, una camarera en Beuchert’s Saloon en Capitol Hill, a la Washingtonian esta semana. “No se trata de ‘Oh, odiamos a los Republicanos’. Es que esta persona tiene convicciones morales que se oponen fuertemente a las mías, y no me siento cómoda sirviéndoles.”

Sus comentarios formaron parte de un reporte sobre si habría “resistencia” local hacia ciertas figuras de Trump cuando estuvieran en lugares públicos nuevamente después de varios incidentes de alto perfil durante su primer mandato. Incluyeron a la entonces ayudante Sarah Huckabee Sanders siendo expulsada de un restaurante en Lexington, Va., y manifestantes rodeando a la entonces Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen en un establecimiento mexicano en D.C.

“La gente estaba mucho más motivada la primera vez para hacer ese tipo de muestras de pasión. Esta vez, hay una especie de sensación de derrota y aceptación”, dijo Van Rooy, según la Washingtonian. “Pero espero que la gente siga enfrentándose a esta administración y les diga sus pensamientos sobre su mala conducta.”

Van Rooy fue despedida por sus comentarios sobre los funcionarios de Trump.

Según una revisión de su página de LinkedIn el viernes, que desde entonces ha sido eliminada, Van Rooy enumeró sus deberes como realizar operaciones diarias, estrategias de mensajería para el restaurante, desarrollar relaciones con influencers, y administrar eventos internos para figuras políticas y VIPs.

Su página también indicaba que trabajó como organizadora para la fallida campaña del Demócrata de Texas Beto O’Rourke para gobernador en 2022.

Beuchert’s Saloon le dijo a Fox News Digital que los comentarios de Van Rooy fueron “reprochables” y que había sido despedida por violar su “política de tolerancia cero hacia la discriminación.”

Beuchert’s también dijo que la ex empleada era una camarera a tiempo parcial y no una gerente. Emitió declaraciones en las redes sociales condenando los comentarios después de ser informado de ellos el jueves.

“Los recientes comentarios hechos por un miembro del personal que no tenía autoridad para hablar en nombre de nuestro restaurante entero han sido, con razón, señalados como inapropiados, hostiles, intolerantes y inaceptables. Este miembro del personal NO nos representa como restaurante”, decía la declaración inicial de Beuchert’s el jueves.

“Después de la inauguración en enero, comenzaremos a servir a nuestra cuarta administración como restaurante en el vecindario de Capitol Hill abierto para todos y acogedor para todos. Siempre hemos sido un espacio seguro para todos. Todos, especialmente cualquier persona que se sienta prejuzgada o malentendida, siempre encontrará un servicio amistoso y un oído comprensivo en Beuchert’s Saloon. Una vez más, pedimos disculpas profundamente por los comentarios hechos por un miembro del personal. NO representan a nuestro restaurante y no reflejan cómo operamos como negocio, y lo orgullosos que estamos de ser un lugar de reunión en Capitol Hill.”

Para el viernes, el restaurante dijo que había decidido despedir a la camarera debido a este incidente, calificando sus comentarios y su comportamiento posterior como “imperdonables”. También dijo que ella había accedido a las cuentas de redes sociales del restaurante para hablar en nombre del restaurante sin autorización.

Beuchert’s se refirió a los comentarios de Van Rooy como “imperdonables”.

“No solo los comentarios de la Sra. Van Rooy violan claramente nuestra política de tolerancia cero hacia la discriminación, sino que su decisión de ingresar a nuestras cuentas de redes sociales en medio de la noche para publicar su propia retórica en respuestas tremendamente ofensivas a comentarios es una mayor violación de conducta y protocolo. Ella no tiene autoridad para hablar en nuestro nombre, y sus comentarios no reflejan las posiciones de otras veinte personas que forman nuestro personal,” leyó la declaración del viernes.

“Por estas razones, así como por la pura consternación y disgusto que sentimos por su comportamiento imperdonable, la Sra. Van Rooy ha sido despedida de inmediato. Nuestro personal y familias (muchos de los cuales se sienten personalmente ofendidos por los comentarios de la Sra. Van Rooy sobre ellos) todavía están anonadados por lo que dijo y hizo la Sra. Van Rooy, y nosotros como restaurante simplemente nos horroriza estar asociados con el prejuicio básico.”

El comentario continuó instando a que no se culpabilice a todo el restaurante por sus acciones desleales.

“Seguimos siendo el mismo restaurante conocido por su cálido servicio y personal amigable, y esperamos que todos ustedes nos visiten pronto. Esperamos poder servirles. A todos ustedes”, escribió.