Deslizamientos del alfabeto después de que las ventas en la nube no cumplieron con las expectativas

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, registró ingresos del cuarto trimestre que no cumplieron con las expectativas de los analistas después de que el crecimiento de su negocio en la nube se desacelerara, lo que generó preocupación entre los inversores sobre los miles de millones que la compañía está invirtiendo en inteligencia artificial.

Las ventas trimestrales, excluidos los pagos a socios, fueron de $81.6 mil millones, anunció Alphabet el martes en un comunicado. Los analistas habían proyectado $82.8 mil millones, según datos recopilados por Bloomberg. Las acciones cayeron más del 9% en operaciones posteriores al cierre.

Alphabet anunció $75 mil millones en gastos de capital para 2025, superando con creces los $57.9 mil millones que esperaban los analistas. La inversión está “impulsando directamente los ingresos” porque ayuda a los clientes, dijo el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, en la llamada de ganancias con inversores.

La unidad de nube de Google es hasta ahora el indicador más claro de cómo el auge de la inteligencia artificial está contribuyendo a las ventas de la compañía. Las nuevas empresas se están convirtiendo en clientes porque necesitan más potencia informática para su trabajo, pero no tan rápidamente como se esperaba. Las ventas de aproximadamente $12 mil millones en el periodo que finalizó el 31 de diciembre no alcanzaron las estimaciones. Google Cloud sigue rezagado detrás de Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. en tamaño, y Pichai dijo que Google necesita seguir invirtiendo en la nube para “asegurarnos de poder satisfacer el aumento en la demanda de los clientes”.

Alphabet cayó hasta los $187.12 en las operaciones extendidas, después de cerrar en $206.38. Las acciones han aumentado un 9% hasta ahora este año.

Los inversores han instado a Alphabet a demostrar que mantiene el impulso en sus negocios a medida que gasta más en inteligencia artificial, y a medida que la competencia en ese mercado se intensifica. La startup china de inteligencia artificial DeepSeek sorprendió al Valle del Silicio el mes pasado cuando dijo que había creado un potente modelo de IA a una fracción del costo de los rivales estadounidenses. Durante la llamada de ganancias, Pichai calificó a DeepSeek como un “equipo tremendo”, pero dijo que los modelos de Google también han destacado en eficiencia.

Sin embargo, el modelo de DeepSeek está abierto para su uso, y el de Google cuesta dinero, planteando preocupaciones de que sus ventajas en IA y búsqueda podrían “erosionarse significativamente” este año, dijo la analista senior de Emarketer, Evelyn Mitchell-Wolf, por correo electrónico.

Dan Morgan, gestor de cartera senior en Synovus Trust, añadió que el gigante tecnológico está bajo una presión creciente para demostrar cómo sus inversiones en inteligencia artificial se traducen en verdaderas ganancias comerciales.

Morgan dijo que los mayores rendimientos del auge de la inteligencia artificial pueden no recaer en empresas como Google que impulsan los modelos, sino en las empresas que se especializan en chips. “No quieres ser la persona que está buscando oro”, dijo. “Quieres ser el tipo que les vende las herramientas”.

La expansión planificada de Alphabet de centros de datos e infraestructura para la inteligencia artificial llevó a un aumento de más del 6% en las acciones de Broadcom Inc. en las operaciones posteriores.

En el trimestre, el beneficio neto fue de $2.15 por acción, en comparación con la estimación de Wall Street de $2.13 por acción.

Resultados de Unidades

La publicidad en búsquedas generó $54 mil millones en ventas, superando ligeramente las estimaciones de los analistas. Google ha dominado durante mucho tiempo el mercado, que ahora está amenazado tanto por competidores de IA como por desafíos antimonopolio.

En agosto, un juez estadounidense dictaminó que Google monopolizó el mercado de búsquedas a través de acuerdos ilegales. El Departamento de Justicia y un grupo de estados también alegan que Google ha violado la ley antimonopolio por la tecnología utilizada para comprar y vender anuncios en sitios web, perjudicando a editores y anunciantes en el proceso. Se espera que los procedimientos clave en ambos casos se den en 2025.

El sitio de transmisión de videos YouTube reportó $10.5 mil millones en ingresos, superando las estimaciones de $10.2 mil millones. En la llamada de ganancias con inversores, el director de negocios de YouTube, Philipp Schindler, dijo que una inversión temprana de YouTube en podcasts, que fueron populares durante las elecciones estadounidenses, y que impulsaron un aumento en el gasto publicitario de ambos partidos, está dando sus frutos.

Las Otras Apuestas de Alphabet, una colección de negocios futuristas que incluye la unidad de ciencias de la vida Verily y el esfuerzo de coches autónomos Waymo, generaron $400 millones en ingresos, por debajo de las estimaciones de $592 millones. Alphabet ha estado expandiendo agresivamente Waymo, que recientemente anunció planes para probar en 10 ciudades nuevas en 2025. Pero las otras unidades han estado bajo presión para escindirse como startups independientes.

Durante la llamada del martes, Pichai dijo que Waymo ahora promedia 150,000 viajes por semana, y pronto hará su primer “viaje por carretera internacional” en Tokio. La compañía está trabajando en una nueva versión de la tecnología de conducción de Waymo que reducirá los costos de hardware, añadió Pichai.

(Actualizaciones con comentarios del CEO en todo)

©2025 Bloomberg L.P.