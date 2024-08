Desfile caprichoso de animales de Banksy envía a los fanáticos en una búsqueda alegre

La primera pieza de Banksy que apareció fue una cabra de montaña, vista por transeúntes en una pared cerca del río Támesis. La segunda obra, un par de elefantes, apareció de la noche a la mañana en una casa en el suroeste de Londres. Luego vinieron algunos monos juguetones, un lobo aullador, dos pelícanos hambrientos y un gato.

Durante nueve días seguidos, Banksy, el famoso y escurridizo artista callejero, presentó una serie de obras de arte animal en la ciudad, un estallido prolífico que emocionó a los londinenses.

Para los seguidores de Banksy, encontrar las obras se convirtió en una búsqueda del tesoro diaria en toda la ciudad.

“Es como una aventura”, dijo Daniel Lloyd-Morgan, un artista que dibuja escenas urbanas en vivo. “Se ha convertido en un safari por Londres”.

Fue una efusión inusualmente caprichosa de Banksy, un artista británico conocido por su arte callejero con carga social y política, que ha aparecido en la Ciudad de Nueva York, Cisjordania, Ucrania y otras áreas de todo el mundo. Más recientemente, envió un bote inflable con pasajeros falsos para surcar una multitud en el Festival de Glastonbury en Inglaterra, un comentario sobre la situación de los migrantes cruzando el Mar Mediterráneo.

Pero, ¿cuál era el mensaje que Banksy intentaba enviar con los animales dispersos por Londres? Eso ha generado especulaciones, incluso mientras las obras han deleitado a los residentes de los vecindarios en los que han aparecido.

El martes por la mañana, se avistó un esténcil de un gorila frente al Zoológico de Londres, aparentemente levantando una persiana para que las aves y otros animales escaparan. Fue la novena y última pieza de la serie, según Pest Control Office, la organización que gestiona el contacto con Banksy, que ha permanecido en el anonimato. Se negaron a comentar sobre el significado detrás de las obras.

Aquellos que se apresuraron a ver al gorila solo unas horas después de que Banksy lo compartiera en línea tenían muchas ideas. El martes, familias que se reunieron en la entrada del Zoológico de Londres para ver animales reales se unieron a una multitud de bloggers y fotógrafos de arte callejero. Corredores y ciclistas, aún sudando, se detuvieron para tomarse selfies. Dos agentes de policía que patrullaban, después de verificar a la multitud, posaron con el Banksy.

Giulia Riva, una blogger de arte callejero italiana, especuló que la obra trataba sobre la naturaleza recuperando el espacio urbano. “Estos animales ahora están corriendo libremente por toda la ciudad, y están devolviéndole la vida salvaje a la ciudad”, dijo. La Sra. Riva, quien llegó recientemente a Londres y ha conocido a otras personas con ideas afines durante sus búsquedas de Banksy esta semana, dijo que la caza era parte del arte.

“El punto no es si el esténcil está bien hecho o no, sino que está creando todo esto”, dijo, gesticulando alrededor. “Hay docenas, si no cientos de personas recorriendo la ciudad, persiguiendo a los animales”. Agregó: “Somos parte de la obra de alguna manera. Es una actuación”.

La última serie de Banksy tiene ecos de “A Great British Spraycation”, un conjunto de obras de arte que aparecieron en pueblos de East Anglia en Inglaterra en 2021, dijo Charlotte Stewart, directora general de MyArtBroker, una plataforma de venta de impresiones y originales de Banksy. “Pero él los reclamó todos a la vez, a través de un video en su Instagram”, dijo en un correo electrónico. “Este proceso día a día es nuevo”.

La familia Johnson, que estaba visitando Londres desde Asheville, Carolina del Norte, había estado en una gira de música rock cuando escucharon sobre el último Banksy, el mural del gorila, en línea. Su guía interrumpió el final del recorrido para llevarlos apresuradamente al zoológico. “Poder verlo dentro de horas de que sucediera es una experiencia bastante genial”, dijo Daniel Johnson.

Parte de la razón detrás de la prisa por ver las obras es que el arte callejero de Banksy suele ser vandalizado, eliminado u ocultado de alguna manera poco después de aparecer. Hombres enmascarados retiraron una de las piezas de la serie en el sur de Londres, un lobo aullador en una antena parabólica, poco después de que fuera descubierta. El artista no estuvo conectado con el robo, según un comunicado de Pest Control. Otra pieza, un rinoceronte, fue pronto vandalizada con una etiqueta de graffiti.

El Zoológico de Londres, que descubrió la obra del gorila temprano el martes por la mañana, dejó la persiana cerrada y colocó una barrera para los admiradores. El zoológico estaba discutiendo cómo hacer que la obra esté disponible para ver, dijo Karl Penman, el gerente de operaciones comerciales del zoológico. “Haremos todo lo posible para obviamente proteger esta increíble obra”, dijo.

El Sr. Lloyd-Morgan, el artista de esbozos, estaba triste al escuchar que el martes sería el último día de la serie. “No se trata solo del arte”, dijo, mientras pintaba una acuarela del gorila. “Se trata de todo el entorno que él crea”. El Sr. Lloyd-Morgan agregó acerca de los transeúntes: “He llegado a conocer a estas personas viniendo todos los días. He visto las mismas caras todos los días”.

Sin embargo, aún tenía la esperanza de que podría haber más por venir en este círculo de Banksy. “Le gusta engañar a la gente, confundirla, enviarla en la dirección equivocada”, dijo. “Así que, ¿quién sabe?”