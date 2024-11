Desertor ruso revela secretos de guerra en la protección de una base nuclear.

Funcionarios rusos dicen que la doctrina actualizada “elimina efectivamente” la posibilidad de su derrota en el campo de batalla. Pero ¿el arsenal nuclear de Rusia está totalmente funcional? Algunos expertos occidentales han sugerido que sus armas en su mayoría datan de la era soviética y podrían ni siquiera funcionar. El ex oficial de fuerzas nucleares rechazó esa opinión como una “opinión muy simplificada de llamados expertos”. “Puede haber algunos tipos de armas anticuadas en algunas áreas, pero el país tiene un enorme arsenal nuclear, una gran cantidad de cabezas nucleares, que incluyen patrullas constantes de combate por tierra, mar y aire”. Las armas nucleares de Rusia estaban totalmente operativas y listas para el combate, mantenía. “El trabajo para mantener las armas nucleares se realiza constantemente, nunca se detiene ni por un minuto.” Poco después de que comenzara la guerra a gran escala, Anton dijo que le dieron lo que describe como una “orden criminal” – dar conferencias con sus tropas utilizando directrices escritas muy específicas. “¡Dijeron que los civiles ucranianos son combatientes y deben ser destruidos!” exclamó. “Eso es un límite para mí, es un crimen de guerra. Dije que no difundiría esta propaganda.” Los altos mandos reprendieron a Anton trasladándolo a una brigada de asalto regular en otra parte del país. Le dijeron que sería enviado a la guerra. Estas unidades son enviadas frecuentemente a la batalla como la “primera ola” y varios desertores rusos le dijeron a la BBC que los “alborotadores” que se oponen a la guerra han sido utilizados como “carne de cañón”. La embajada rusa en Londres no respondió a una solicitud de comentario. Antes de que pudiera ser enviado al frente, Anton firmó una declaración rechazando participar en la guerra y se abrió un caso penal en su contra. Nos mostró documentos que confirmaban su traslado a la brigada de asalto y detalles del caso penal. Luego decidió huir del país con la ayuda de una organización voluntaria para desertores. “Si hubiera huido de la base de las fuerzas nucleares, el Servicio de Seguridad FSB local habría reaccionado decididamente y probablemente no habría podido salir del país”, dijo. Pero cree que, como lo habían trasladado a una brigada de asalto ordinaria, el sistema de autorización de seguridad de nivel superior falló. Anton dijo que quería que el mundo supiera que muchos soldados rusos estaban en contra de la guerra. La organización voluntaria que ayuda a los desertores, “Idite Lesom” [‘Vete al Bosque’, en inglés, o ‘Píerdate’] ha dicho a la BBC que el número de desertores que buscan ayuda ha aumentado a 350 al mes. Los riesgos para aquellos que huyen también están creciendo. Al menos un desertor ha sido asesinado después de huir al extranjero, y ha habido varios casos de hombres que han sido devueltos a Rusia a la fuerza y sometidos a juicio. Aunque Anton ha dejado Rusia, dice que los servicios de seguridad aún lo están buscando allí: “Tomo precauciones aquí, trabajo fuera de los libros y no aparezco en ningún sistema oficial”. Dice que ha dejado de hablar con sus amigos en la base nuclear porque podría ponerlos en peligro: “Deben hacerse pruebas de detector de mentiras, y cualquier contacto conmigo podría llevar a un caso penal”. Pero no se hace ilusiones sobre el riesgo en el que él mismo está al ayudar a otros soldados a huir. “Entiendo que cuanto más haga eso, mayores serán las posibilidades de que intenten matarme”.