Desempaquetando y primeras impresiones de Apple Vision Pro Desempaquetando y primeras impresiones de Apple Vision Pro

Steve Jobs diseñó la experiencia de desempaque de Apple como un cuidadoso proceso de presentación al cliente de un producto desconocido. Y el desempaque de Vision Pro no es diferente. ¡No solo arrancas el producto de su caja como un niño en Navidad! Lo desempacas cuidadosamente, examinando cada componente a medida que avanzas. La idea es mostrar gradualmente al cliente las partes del producto y darles una idea de cómo funcionan juntas. Un desempaque de Apple es un proceso y ritual muy cuidadosamente pensado. Y, como era de esperar, el desempaque de Vision Pro avanza tal como Apple lo pretendía. La nueva diadema de cómputo espacial es elegante, premium y muy lujosa. No es un View-Master de Fisher-Price. ¿Y qué impresiones tengo sobre Vision Pro después de usar la diadema por unas horas? Inicialmente estaba escéptico de las diademas de realidad aumentada después de usar una Meta Quest 3 y no gustarme para nada. ¡Pero ahora soy un converso ferviente! ¡Quizás nunca me lo quite!

Desempaque y primeras impresiones de Vision Pro: Recogí un Vision Pro en una tienda local de Apple, donde recibí una gran demostración del producto que me dejó muy impresionado. Todo el proceso de pedido y recogida fue genial. Si pides un Vision Pro, te recomiendo recogerlo en una tienda de Apple y recibir la demostración en lugar de que te lo envíen a tu casa. Después de desempacar el Vision Pro, aquí están mis primeras impresiones después de usarlo por unas horas.

Peso y comodidad de Vision Pro: A diferencia de los informes iniciales, el peso de la diadema no es un problema, al menos no para mí. El peso y la solidez ni siquiera se registran. No he notado fatiga, aunque admito que no lo he usado durante horas. Es mucho más cómodo que el Quest 3, que tiene una diadema que se clava en la parte posterior de la cabeza. La batería y el cable que se conectan a la diadema tampoco son un problema. Es fácil deslizar la batería en el bolsillo o dejarla reposar en el sofá o en la mesa. No es tan intrusivo como esperaba que fuera.

Video de paso de Vision Pro: El vídeo de paso del Vision Pro es asombroso. No veo distorsión y es casi de resolución Retina. Puedes ver píxeles, pero solo si miras de cerca. Puedes ver y leer texto en el iPhone o Mac. Pero se pixela cuando te mueves. El vídeo de paso del Vision Pro se ve mucho mejor que la versión de Meta Quest 3, que parece pixelada y primitiva en comparación.

Curva de aprendizaje mínima para la interfaz de usuario de Vision Pro: Desechar los controladores es la magia del Vision Pro. Los controladores de RV son horribles, y Apple tiene razón al confiar en el seguimiento ocular y los gestos de las manos. La interfaz del Vision Pro deja en vergüenza al Quest 3. Odiaba la interfaz de Quest al principio. No es intuitiva y tuve que buscar en Google cómo usarla. En cambio, aprendí rápidamente el seguimiento ocular y los gestos de manos del Vision Pro. Como dijo Steve Jobs, si ves un lápiz óptico (controladores) sabes que la fastidiaron.

Experiencia de dinosaurios puede traumatizar a tus hijos: La inmersiva aplicación Dinosaur Experience es increíble y realmente aterradora, incluso para un viejo como yo. Me sorprendí y me sentí aprensivo cuando se acercó un dinosaurio. Sientes que puedes alcanzar y tocar al monstruo escamoso. Aunque puede resultar aterrador para los niños. Los videos 3D a pantalla completa son increíbles. Y valen el precio del dispositivo por sí solos. La demostración deportiva de un partido de fútbol en 3D es increíblemente impresionante. Las fotos y videos espaciales en 3D son realmente geniales. Pero definitivamente tienes que experimentarlo tú mismo. No suena impresionante hasta que lo pruebas. Ver películas en Vision Pro es como estar en tu propio teatro Imax personal. La diadema proyecta una pantalla virtual de 100 pies en el aire frente a ti. Con los excelentes altavoces de Vision Pro, es posible que nunca más vaya al cine.

Compatibilidad con versiones anteriores y multitouch en el aire: Usar aplicaciones de iPhone, iPad y Mac en Vision Pro: ¿Sabías que podrías hacer ESTO con Vision Pro? Simplemente mueve tu aplicación lo suficientemente cerca como para que puedas alcanzar y tocar. ¡Bastante intuitivo! Puedes desplazarte, tocar, arrastrar, etc. ¡Me encanta cómo puedes usar tus dedos para tocar, tus ojos y tu teclado/ratón con las Mac! Una de las mayores sorpresas fue usar aplicaciones de iPad y iPhone, que son compatibles con Vision Pro. Puedes interactuar mediante multitouch virtual. Acercas las aplicaciones y las tocas como si estuvieras tocando un iPad virtual. Muy impresionante. ¡Eso es compatibilidad con versiones anteriores! Usar Vision Pro con mi iMac M1 es agradable, pero realmente debería ofrecer más pantallas virtuales.

Errores y bloqueos: Vision Pro es definitivamente un dispositivo versión 1.1. Hay algunos errores, y la diadema tiende a congelarse después de estar inactiva por un tiempo (no puedes iniciar sesión). Y eso es después de aplicar algunas actualizaciones del visionOS del día uno. He tenido que reiniciar a la fuerza un par de veces. Pero eso es fácil: solo presionas y mantienes presionada la Corona Digital.

Aislamiento de Vision Pro: Sin duda, Vision Pro es aislante, con o sin el sistema de EyeSight. (EyeSight pone una versión virtual de tu rostro en la pantalla exterior del Vision Pro para que otros la vean). Las experiencias no son compartibles en absoluto. Además, al usar un Vision Pro, pareces un poco loco riendo y emocionándote con fantasmas. Olvidas que otras personas no pueden ver lo que estás viendo. Les estás pasando un tiempo increíble, y ellos no ven nada. Es irritante para otras personas a tu alrededor. Los entornos virtuales son hermosos y totalmente inmersivos. Pero quizás demasiado inmersivos. Estás completamente desconectado de tu entorno. Sería muy fácil para alguien robar tu laptop o bolso en una cafetería. No verías nada.

Soy un creyente: Después de usar una diadema de realidad aumentada Meta Quest, era escéptico. Pero Vision Pro me convirtió en un creyente, por ahora. Vision Pro es a…