Desde Manusmriti hasta Eklavya: Rahul Gandhi continúa utilizando escrituras y símbolos para atacar al BJP | Noticias de la India

Rahul Gandhi en la Cámara de Lok Sabha

NUEVA DELHI: El líder de la oposición Rahul Gandhi, quien se levantó para hablar el sábado en la Cámara de Lok Sabha, decidió seguir con su estrategia de atacar al BJP gobernante con referencias vinculadas a las escrituras hindúes.

Durante el debate sobre la Constitución, el líder del Congreso estableció un paralelo entre el incidente de Dronacharya-Eklavya en el Mahabharata y las políticas del BJP hacia los estudiantes, los agricultores y los aspirantes a empleo.

Destacando cómo el arquero en la Epopeya Hindú fue inviñabado por Dronacharya a cortar su pulgar, Rahul Gandhi dijo: “La forma en que Dronacharya cortó el pulgar de Eklavya, ustedes están ocupados cortando el pulgar de toda la nación”.

“Esto es Abhayamudra. La confianza, la fuerza y la valentía provienen de la habilidad, a través del pulgar. Estas personas están en contra de esto. La forma en que Dronacharya cortó el pulgar de Eklavya, ustedes están ocupados cortando el pulgar de toda la nación… Cuando entregan Dharavi a Adani, cortan los pulgares de los empresarios y las pequeñas y medianas empresas. Cuando entregan puertos, aeropuertos e industria de defensa de la India a Adani, cortan los pulgares de todos los negocios de juego limpio de la India que trabajan honestamente”, dijo Rahul Gandhi.

Rahul Gandhi, incluyendo en sus discursos recientes, ha estado invocando a Dioses, escrituras hindúes y símbolos para hacer ataques políticos al BJP. En su último discurso en el Parlamento, Rahul Gandhi invocó el “Chakravyuha” del Mahabharata para acusar al gobierno de Narendra Modi de difundir miedo y alegó que el poder estaba centrado en solo 6 personas.

“Hace miles de años, en Kurukshetra, seis personas atraparon a Abhimanyu en un ‘Chakravyuh’ y lo mataron. Hice una pequeña investigación y descubrí que ‘Chakravyuha’ también es conocido como ‘Padmavuyh’ – lo que significa ‘Formación de Loto’. ‘Chakravyuh’ tiene forma de Loto. En el siglo XXI, se ha formado un nuevo ‘Chakravyuh’, también en forma de Loto”, había dicho Rahul Gandhi en su primer discurso como líder de la oposición en Lok Sabha.

“El Primer Ministro lleva el símbolo en su pecho. Lo que se hizo con Abhimanyu, se está haciendo con la India: la juventud, los agricultores, las mujeres, las pequeñas y medianas empresas. Abhimanyu fue asesinado por seis personas. Hoy, también hay seis personas en el centro del ‘Chakravyuh'”, había alardeado más.

Durante el debate sobre la Moción de Agradecimiento al discurso del Presidente, el discurso de Rahul se centró en el Señor Shiva. También mencionó varias otras religiones para enfatizar que todas predican una cosa: “Daro mat, Darao mat (No tengas miedo y no intimidaaes).

El líder del Congreso entonces también sostuvo una foto del Señor Shiva y dijo que su mensaje es sobre la valentía y la no violencia. Continuó mostrando carteles de los Dioses a pesar de las repetidas solicitudes del Presidente Om Birla de no hacerlo. Él apuntó al BJP y dijo que aquellos que se llaman a sí mismos hindúes están comprometidos en la “violencia y el odio” todo el día. “Ustedes no son hindúes”, había dicho provocando un gran alboroto en la Cámara.

Enlace de origen