Descuentos en Apple Pencil reducen el precio del Apple Pencil Pro y más

Apple Pencil Pro es el mejor lápiz táctil para iPad en el mercado, y una nueva oferta reduce en $30 el costo regular. Por tiempo limitado, puedes obtener un Apple Pencil Pro en Amazon por tan solo $99.

Alternativamente, puedes adquirir un nuevo Apple Pencil (USB-C) por $71, ¡un 10% de descuento sobre el precio regular!

Apple Pencil Pro: Para los artistas

Apple Pencil Pro es, sin duda, el lápiz táctil de iPad premium. Ofrece todo lo que los artistas necesitan, incluida sensibilidad a la presión, detección de inclinación, rechazo de palma, un botón capacitivo configurable y más. La carga se realiza en el borde de los últimos modelos de iPad Pro M4 y iPad Air M2, así como en el iPad mini 7.

Personalmente uso un Apple Pencil Pro y adoro su nuevo gesto de apretar. Con un apretón rápido se abre una paleta de herramientas que me permite cambiar rápidamente la configuración de colores, formas de pincel, grosores de línea y más. Y poder usar mi iPad para encontrar fácilmente el lápiz táctil utilizando Buscar mi si se pierde es maravilloso. ¡No te pierdas mi reseña del Apple Pencil Pro!

Apple Pencil (USB-C): Mejor para no artistas

El Apple Pencil (USB-C) no tiene todas las funciones del modelo Pro, pero cuesta mucho menos. Y hace lo que los no artistas necesitan. Uso el lápiz táctil para tomar notas, hacer bocetos, firmar documentos y realizar ediciones ligeras en imágenes. Es perfecto para el modo de escritura a mano en la nueva aplicación Calculadora de iPad.

La única desventaja es que de vez en cuando debo conectarlo para cargarlo. Viene con un puerto USB-C incorporado para eso, de ahí el nombre. Lee mi reseña práctica del lápiz táctil para obtener más detalles.

Nuestra elección para la mayoría de los usuarios

Apple Pencil (USB-C)

4.5

¡Este es el Apple Pencil para el resto de nosotros! En algunos aspectos, el nuevo lápiz táctil económico de Apple es mejor que la versión premium más cara, que está diseñada para artistas digitales serios. Si necesitas un lápiz táctil de iPad capaz para escribir y dibujar, este es el ideal para ti.

Pros:

– Se conecta y se carga a través de USB-C

– Se adhiere magnéticamente

– Precisión pixelada con baja latencia

– Funciona con la mayoría de los modelos de iPad, iPad Pro y iPad Air más nuevos

Cons:

– No puede obtener energía directamente del iPad

Ofertas que te ahorran hasta un 23% en Apple Pencil

Normalmente, el Apple Pencil Pro tiene un precio de $129, pero Amazon y Best Buy vienen al rescate. Puedes ahorrar $30 en el lápiz táctil de gama alta de Apple.

Compra Apple Pencil Pro en: Amazon o Best Buy

El costo regular del Apple Pencil (USB-C) es de $79. Ese es un buen precio por un lápiz táctil de alta calidad, pero no necesitas pagar todo eso. Especialmente cuando comprar en Amazon te ahorra un 10%.

Compra Apple Pencil (USB-C) en: Amazon

Al comprar un lápiz táctil de Apple, fíjate detenidamente en la versión para asegurarte de que sea compatible con tu tableta. El Apple Pencil 2 no es lo mismo que el nuevo Pencil Pro, y no funciona con iPads lanzados en 2024. Lo contrario también es cierto; el último lápiz táctil Pro de Apple no funciona con iPads de 2022 y anteriores.

El Apple Pencil (USB-C) es compatible con una amplia gama de tabletas. Funciona con todos los modelos de 2024, naturalmente, pero también es compatible con la tercera generación del iPad Pro de 12.9 pulgadas, todas las versiones del iPad Pro de 11 pulgadas, todos los modelos de iPad Air desde la cuarta generación, el iPad de 10 pulgadas, además de los modelos actuales y el iPad mini 6.

Originalmente publicamos esta publicación sobre ofertas de Apple Pencil el 14 de octubre de 2024. Actualizamos la información sobre precios.

