Descuentos de tarjetas railcard para pasajeros se reducirán a partir de septiembre.

Un grupo pro-ferrocarril ha descrito el movimiento como “un paso en la dirección equivocada”.

La agencia de noticias PA dijo que entiende que las reducciones de tarifas se reducirán del 34% al 33,4% a partir del domingo 15 de septiembre.

¿Qué Railcards se verán afectadas por el recorte de descuentos?

Se espera que se vean afectadas las personas de 16 a 30 años o mayores de 60, familias que viajan con niños, personas con discapacidad y veteranos militares que poseen una Railcard.

Actualmente, los descuentos se calculan como el 34%, pero los operadores de trenes aprovecharán una flexibilización de las limitaciones del sistema para aplicar una reducción más pequeña del 33,4%.

Ejemplos de aumentos en las tarifas de regreso en cualquier momento para los titulares de railcards incluyen de £194.15 a £195.90 de Cardiff a Londres y de £72.60 a £73.25 de Birmingham a Manchester.

En junio, una sección sobre descuentos de railcard en el sitio web de National Rail Enquiries se actualizó para eliminar referencias al 34%.

La mayoría de la publicidad de railcard afirma que las tarjetas ofrecen ahorros de un tercio en las tarifas habituales, pero algunos sitios web de operadores siguen dando la cifra del 34%, incluidos East Midlands Railway y Heathrow Express.

“Cada pequeña ayuda” – El recorte de descuentos es “un paso en la dirección equivocada”

Bruce Williamson, del grupo de presión Railfuture, dijo: “Si bien esto representa un aumento muy pequeño en las tarifas para algunos pasajeros, es un paso en la dirección equivocada.

“Como dice el lema, cada pequeña ayuda, ¿por qué arriesgarse a irritar a los pasajeros por unos pocos céntimos?”

Las cifras de la Office of Rail and Road muestran que los ingresos de los pasajeros fueron de £10.3 mil millones en el año hasta finales de marzo, en comparación con £12.7 mil millones en 2019-20.

Michael Solomon Williams, del grupo de presión Campaign for Better Transport, pidió la introducción de una railcard de red del norte para hacer el sistema “más justo” al dar a los pasajeros en el norte de Inglaterra “el mismo descuento ofrecido a muchos de sus homólogos del sur por las railcards regionales”.

Un portavoz de Railcard, la organización que gestiona las tarjetas de descuento en nombre de los operadores de trenes, dijo: “El costo de una Railcard no ha aumentado en más de 10 años y seguirá brindando a los clientes un tercio de descuento en su tarifa de tren por solo £30 al año, un coste que se puede recuperar en solo uno o dos viajes”.

La industria ferroviaria está tratando de aumentar los ingresos por tarifas, que siguen siendo inferiores a los niveles previos al coronavirus.