Descuento de Windows 11 Pro: Actualización por $17.97

Pregúntate qué puede hacer Windows 11 por ti con esta oferta por tiempo limitado.

Foto: Cult of Mac Deals

No todos los lectores de Cult of Mac son exclusivamente de Mac. Sabemos que muchos de ustedes utilizan PC por diversas razones, y aquí está el gran descuento en Windows 11 Pro que has estado esperando.

Puedes obtener una licencia de por vida para Windows 11 Pro por menos de $18 en Cult of Mac Deals.

En venta ahora: Windows 11 Pro con un gran descuento

Para los propietarios de PC, actualizar al último sistema operativo de Microsoft tiene mucho sentido. Por un lado, al instalarlo significa que tendrás acceso a actualizaciones y otras características a medida que se implementen, manteniendo tu computadora funcionando de manera fluida y segura. Además, la actualización te permite acceder a todos los últimos avances en tu computadora.

Microsoft Teams, biometría y más

Windows 11 Pro viene con Microsoft Teams, que puedes utilizar para configurar reuniones remotas con un solo clic en la barra de tareas. Además, la nueva funcionalidad de inicio de sesión biométrico garantiza que tú, y solo tú, puedas acceder a tu dispositivo. Incluso puedes configurar un modo de “encendido y bloqueo” que se activa antes de que te sientes.

El sistema operativo también ofrece soporte completo para pantallas táctiles. Y puedes utilizar Windows Studio Effects para retocar tu álbum de fotos de maneras que nunca creíste posibles. Y hablando de apariencia, DirectX 12 Ultimate te hará sentir como si estuvieras en medio de tus juegos favoritos.

Actualiza tu PC por menos con esta oferta de Windows 11 Pro

Puedes confiar en el último sistema operativo de Microsoft. Tiene una calificación promedio de 4.6 de 5 estrellas por compradores verificados en Cult of Mac Deals. Y está a la venta por ahora: Obtén Windows 11 Pro por tan solo $17.97. ¡Eso es un descuento del 90% sobre el precio regular de $199!

Compra en: Cult of Mac Deals

Publicamos originalmente esta publicación sobre nuestra oferta de Windows 11 Pro el 25 de agosto de 2023.

