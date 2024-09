Descubre la historia oculta de Fleetwood en Lancashire.

Presentando su lista, The Guardian dijo: “Cada verano, la revista Which? publica una lista de resorts – 126 este año – clasificados según la calidad y precios de los hoteles, comida y bebida, atracciones, compras, paisajes. Los principales lugares están ocupados inevitablemente por lugares más pequeños y elegantes visitados por personas con mejor posición económica, probablemente antes o después de un viaje a Francia o Creta.

“Sin embargo, la parte inferior es mucho más interesante. Después de todo, ¿qué debemos pensar de lugares construidos para el consumo si no hay nada que valga la pena comprar además de pescado y papas fritas? ¿Qué hay de las cualidades atemporales de la costa – el horizonte, las mareas, los cielos abiertos? ¿Es el punto del balneario su extrañeza ahistórica – o puede la historia rescatar a resorts que parecen abandonados, hundidos o tristes?

“Los siguientes fueron clasificados en las últimas 10 posiciones, o excluidos por completo.”

Puede ver la lista de Which? a través de su página web.

Fleetwood fue la única ciudad de Lancashire que apareció en la lista de The Guardian, con el periódico mencionando primero el tranvía que va de Blackpool a Fleetwood, describiéndolo como “uno de los viajes más instructivos que se pueden hacer en la costa inglesa”.

Agregó: “El simbolismo es enorme, ya que dejas atrás el neón, las atracciones, los tres muelles aferrándose al mar y la torre y navegas hacia un entorno construido completamente diferente – y una idea diferente”.

La Historia Oculta de Fleetwood



The Guardian pasó a discutir el nombre de Fleetwood, diciendo: “El nombre de Fleetwood tiene peso en estas partes. Se remonta al siglo XIV, adquiriendo, a través del matrimonio, una conexión con la nobleza sueca en el siglo XVII.

“Los matrimonios locales vincularon a la familia con los Bolds, Aughtons y Heskeths. Si los nombres no te dicen nada, considera que un niño fue bautizado como Bold Fleetwood Hesketh en 1762 – en Lancashire, es como ser llamado Windsor Tudor Stuart-Coutts-Mogg.

“Antes de fallecer por un hermano mayor, Peter Hesketh heredó la finca familiar en Rossall Hall en 1824. Cambió su nombre en 1831 por Licencia Real a Hesketh-Fleetwood, incorporando el nombre de familia más conocido de sus ancestros, y más tarde fue creado Baronet Fleetwood.

Mejores playas en el Reino Unido



“Como estudiante, el joven Peter vacacionaba en la costa sur; en St Leonards-on-Sea, se hizo amigo del arquitecto Decimus Burton – quien había construido el resort de East Sussex, así como algunas de las terrazas más grandes de Londres. Rossall en Lancashire era un páramo desolado, invadido por conejos y aves marinas y, en ocasiones, el mar.

“Hesketh-Fleetwood consideró que era un momento propicio para aprovechar dos auge – los viajes de un día y los ferrocarriles – y desarrollar un moderno resort turístico. Dado que no había ferrocarril de Londres a Escocia, el puerto de la ciudad podría ser un punto de embarque para los vapores al Clyde, Irlanda y la Isla de Man.

“Se consideraron varios nombres, como “Nueva Liverpool” y “Wyreton” – por el río – pero al final no pudo resistir nombrarlo con su apellido recientemente adquirido.”

Luego fue el momento de discutir el costo de construir Fleetwood: “La construcción de Fleetwood fue costosa. Hesketh-Fleetwood vendió sus tierras en Blackpool y Southport – permitiendo que esas ciudades se desarrollaran de manera distintiva. Burton eligió el montículo arenoso de Top Hill – rebautizado como The Mount – como punto focal de la ciudad, con calles radiando desde allí.

“Todavía se mantienen casas de la época en Mount Street y Warren Street. Diseñó una Aduana con columnas toscanas, que luego se convirtió en el ayuntamiento (ahora museo), así como dos faros – el faro superior o de la Pharos (nombrado en honor al Faro de Alejandría) y el faro inferior o de la playa – Queen’s Terrace y la Iglesia de San Pedro.

“Uno de los edificios más importantes fue el Hotel North Euston, el nombre recordando a los locales y posibles huéspedes de los enlaces de alta velocidad con la capital.

“Pero Fleetwood falló. Hesketh-Fleetwood era un hombre ocupado, sirviendo como Sheriff de Lancashire y como MP de 1832 a 1847. Fue un miembro activo del nuevo club Athenaeum en Londres, construido por Burton. Luchó contra la esclavitud y la pena de muerte, traduciendo “El Último Día de un Condenado” de Víctor Hugo. Mientras tanto, acumuló enormes deudas y permitió que su agente Frederick Kemp tomara el control y, probablemente, lo estafara.

“Es probable que esperara que el nuevo ferrocarril – que él financió en parte – le quitara visitantes potenciales a Blackpool. Pero los copropietarios se dieron cuenta de que podían obtener ingresos adicionales mediante la operación de coches de tercera clase hacia el resort más establecido. Sin querer, la locura de Peter ayudó a que Blackpool floreciera.

“Para la década de 1840, cuando comenzaron a operar trenes directos entre Londres y Escocia, Fleetwood fue pasada por alto y Peter se sintió derrotado y deprimido. Se mudó a Londres, luego a España, falleciendo en su hogar en Piccadilly en 1866.”

A principios de la década de 1980, el escritor de The Guardian, Chris Moss, dijo que hizo un viaje en autobús a Blackpool y Fleetwood con su padre.

Compartiendo su experiencia, dijo: “Para entonces, el puerto pesquero era la principal atracción de este último, una experiencia vagamente cultural para contrastar con el hedonismo de Blackpool. Si tan solo hubiera sabido que la ciudad albergaba la sede de Fisherman’s Friend.

“Inicialmente, era un líquido “para uso interno y externo” que contenía regaliz, eucalipto y mentol para los pescadores que sufrían de tos y problemas respiratorios. La compañía teje una historia salada que James Lofthouse, el farmacéutico que creó la poción y, posteriormente, las pastillas, inventó la tintura porque le costaba entender las historias de los marineros debido a sus voces roncas.”

Finalmente, se dice que Fleetwood es una “ciudad majestuosa, serena y familiar”, con el segmento de The Guardian agregando: “Fleetwood se ubicó en el noveno lugar desde abajo en el hit parade de Which? Sin embargo, es una ciudad majestuosa, serena y familiar con excelentes vistas sobre la bahía de Morecambe desde The Mount y Euston Gardens, donde, desde 2018, ha estado la estatua de Sir Peter Hesketh Fleetwood.

“Una película del BFI hecha en 1940 captura una breve edad de oro, cuando un muelle, jardines florales, piscina y lago para botes eran considerados “una variedad infinita de placeres”. Todavía hay espacio y tranquilidad para reimaginar esos tiempos.

“A medida que el nuevo gobierno se embarca en un importante plan de vivienda, los ministros y los desarrolladores deberían visitar la proto-Nueva Ciudad de Decimus Burton. Tendrán que usar el tranvía. Fleetwood perdió sus ferrocarriles de pasajeros y la estación en 1970.

“La cancelación del Fondo para Restaurar su Ferrocarril, que contemplaba una nueva Línea de Fleetwood, parece ser como volver a lo de Beeching”.

En cuanto a las cosas que ver y hacer en Fleetwood, The Guardian recomienda visitar el Mercado de Fleetwood, ir a Pisces Fish and Chips y echar un vistazo a Fleetwood Beach Wheelchairs.