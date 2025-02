¿Descontento con tu plan de Medicare Advantage? Es el momento de hacer un cambio.

Si te sientes frustrado al descubrir que tu médico favorito ya no está en la red de tu plan de Medicare Advantage, ahora es el momento de hacer un cambio.

Los inscritos en Medicare Advantage pueden cambiar de plan o transferirse a Medicare original durante el período de inscripción abierta que termina el 31 de marzo. Sin embargo, no puedes cambiar de un plan de Medicare tradicional a uno de Medicare Advantage. Tendrás que esperar al período de inscripción de otoño para hacer ese cambio.

“Llamo a este período de inscripción `remordimiento del comprador’,” dijo Philip Moeller, experto en Medicare y autor de “Get What’s Yours for Medicare”, a Yahoo Finance.

“Revisar la cobertura de Medicare Advantage y posiblemente cambiar tiene sentido este año”, dijo. “Hubo muchos cambios en los planes para el 2025, incluyendo los planes de medicamentos y reducciones en la cobertura de algunos planes en la atención dental, auditiva y visual de rutina.”

Esto puede ser alarmante si no estás prestando atención.

Los planes de Medicare Advantage son un programa alternativo de seguro de salud para aquellos mayores de 65 años en lugar de Medicare tradicional. Son administrados por compañías de seguros privadas como UnitedHealthcare y Humana, y han estado ganando popularidad en los últimos años.

Se proyecta que la inscripción en el 2025 será de 35.7 millones, más de la mitad de todas las personas inscritas en Medicare.

Uno de los grandes atractivos de los planes de Medicare Advantage es que incluyen cobertura para beneficios no incluidos en Medicare tradicional, como cobertura de medicamentos (Parte D), lentes, cobertura dental y clases de fitness. Además, a menudo tienen costos de prima muy bajos o incluso nulos.

Eso puede ser tentador. Este año, las primas mensuales de la Parte B de Medicare original son de $185, y el deducible anual de la Parte B, que la mayoría de las personas deben pagar antes de que comience su cobertura de Medicare, es ahora de $257.

Hay desventajas. A diferencia de Medicare original, dependiendo del plan Advantage, estás limitado a una red específica de médicos y otros proveedores de atención médica, y esas redes están en constante cambio.

No es raro que te deriven a un especialista que no forma parte de la red de tu plan de Medicare Advantage. En esos casos, necesitas autorización previa para hacer una cita, o simplemente estar preparado para pagar la factura de tu bolsillo.

Ahí radica la principal motivación para que las personas cambien de planes: tener acceso a los proveedores de atención médica que utilizan actualmente o planean utilizar.

“Una razón por la que las personas deberían revisar sus opciones de plan es que podrían no haberse dado cuenta de que uno de sus proveedores ahora está fuera de la red, y han perdido acceso a su médico preferido, o tal vez no se hayan dado cuenta de que el copago para una visita programada aumentó para este año”, dijo Meredith Freed, gerente de políticas de Medicare en KFF, a Yahoo Finance.

Además: Los hospitales y proveedores de atención médica están terminando acuerdos con aseguradoras de Medicare Advantage, citando demasiadas denegaciones y demoras en la aprobación de la atención.

El año pasado, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron nuevas reglas que requerirán que las aseguradoras de Medicare Advantage dictaminen sobre las solicitudes de autorización previa más rápidamente, pero el cambio no entrará en vigencia hasta el 2026.

La regla también requiere una razón específica para denegar una solicitud de autorización previa, lo que ayudará con la resubida de la solicitud o una apelación cuando sea necesario.

Los planes Advantage también realizan cambios que afectan la cobertura de medicamentos y los costos, incluidos cambios en formularios y farmacias preferidas, dijo Freed.

“Entonces, revisar la cobertura de medicamentos es algo importante que las personas pueden querer considerar para este año y asegurarse de que su plan de medicamentos recetados es la mejor opción para ellos, dependiendo de los medicamentos que toman”, dijo.

Es importante tener en cuenta que los inscritos también pueden no ser conscientes de los cambios que han entrado en vigencia debido a la Ley de Reducción de la Inflación y cómo eso podría afectar sus costos de medicamentos recetados, agregó Freed.

El gran punto: Las personas con planes de la Parte D a través de Medicare tradicional o Medicare Advantage no pagarán más de $2,000 al año en costos de bolsillo por sus medicamentos recetados, o por copagos o coseguros por los medicamentos recetados que cubre su plan.

Solía ser que muchos planes Advantage no tenían deducible, dijo Diane Omdahl, experta en Medicare y fundadora de 65 Incorporated, a Yahoo Finance. Ya no es el caso.

En el 2025, los planes Advantage con deducible están cobrando cuatro veces más que en el 2024: $225 frente a $59, según KFF.

Para aquellos que estén considerando la posibilidad de cambiar a Medicare tradicional, esa elección requiere algo de trabajo.

“Medicare regular no incluye límites integrados para una variedad de costos de bolsillo, por lo que no quieres estar inscrito en ella sin protección adicional”, dijo Mark Miller, experto en jubilación y autor de “Retirement Reboot”.

Para eso, necesitas un seguro de salud complementario de Medigap vendido por compañías de seguros privadas que paga parte o la totalidad de ciertos costos restantes. Medigap puede cubrir deducibles pendientes, coseguros y copagos y también puede cubrir costos de atención médica que Medicare no cubre en absoluto, como la atención médica recibida cuando se viaja fuera de los EE. UU.

“En la mayoría de los estados, el derecho garantizado a comprar un Medigap está limitado al momento en que te inscribes por primera vez en la Parte B de Medicare”, dijo Miller.

Esto se debe a que Medicare no permite que los planes de Medigap te rechacen o te cobren una prima más alta debido a una condición preexistente durante ese período. En la mayoría de los estados, sin embargo, tu prima variará según factores como tu edad, género y lugar de residencia.

La política de garantía de Medigap también es buena si te uniste a un plan Advantage durante tu primer año de Medicare pero te desinscribiste dentro de un año y cambiaste a Medicare tradicional. Después de eso, sin embargo, los planes de Medigap en la mayoría de los estados pueden rechazarte directamente si tienes una condición preexistente, como la diabetes. Las excepciones son Nueva York, Connecticut, Maine y Massachusetts.

Si estás considerando volver a Medicare tradicional o cambiar de planes Advantage, podrías empezar contactando a tu red de Programa de Asistencia de Seguro de Salud del Estado (SHIP), que ofrece asesoramiento gratuito en persona en cada estado. Puedes encontrar tu SHIP local aquí.

El Centro de Derechos de Medicare ofrece una línea telefónica gratuita para consumidores: 800-333-4114. También puedes ponerte en contacto con Medicare directamente al 800-633-4227.

Puedes investigar tus opciones a través del Buscador de Planes de Medicare. Ingresa los medicamentos que tomas y te mostrará si están cubiertos por el plan Advantage. Cuando mires los diversos planes disponibles donde vives, verás estimaciones anuales del costo de ese plan en función de los medicamentos que ingresaste en la herramienta.

Si tienes un ingreso limitado, es posible que seas elegible para la Ayuda Adicional de Medicare, que cubre las primas y deducibles de la Parte D y limita los costos de los medicamentos.

Ten en cuenta, también, que podría haber alternativas para los medicamentos que estás tomando, por lo que siempre es bueno preguntarle a tu médico si hay alguno cubierto por tu plan.

Las Calificaciones Estelares de Medicare pueden ayudarte a ver cómo se comparan diferentes planes. Las calificaciones estelares, que se centran en la calidad del plan de salud basada en medidas de satisfacción del cliente y la calidad de la atención que brinda un plan, se pueden encontrar utilizando la herramienta de Buscador de Planes de Medicare.

Si decides hacer cambios en tu cobertura durante este tiempo, estos entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente después de realizar el cambio.

“El período de inscripción abierta de Medicare Advantage te ofrece la oportunidad de cambiar a un plan diferente si no estás contento con el que tienes, pero asegúrate de hacer tu tarea antes de dar el salto,” dijo Miller.

Kerry Hannon es una columnista senior en Yahoo Finance. Es estratega de carrera y jubilación, y autora de 14 libros, incluyendo “In Control at 50+: How to Succeed in The New World of Work” y “Never Too Old To Get Rich.” Síguela en Bluesky.

